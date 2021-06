Un grande incendio è scoppiato vicino alla stazione di Elephant and Castle, nella parte meridionale di Londra e una colonna di denso fumo nero è visibile da molti punti della Capitale. Secondo quanto dichiarato dai Vigili del fuoco le autopompe impegnate sono 10, con 70 agenti intervenuti per combattere le fiamme. I pompieri hanno consigliato di evitare l’area che non è lontana da alcune attrazioni importanti, come il London Eye. Secondo quanto riporta il Guardian, citando i pompieri, sembra che il fuoco sia partito da alcuni garage vicino alla stazione. Il primo allarme è scattato alle 13,43, ore locali.

La stessa stazione è stata chiusa e predisposti percorsi alternativi. La stazione Elephant and Castle fa parte della Thameslink, una linea ferroviaria per pendolari che serve gli aeroporti di London Gatwick e London Luton; attraversa Londra ed è quasi una linea metropolitana, con stazioni simili a quelle della metro e una frequenza di treni ogni 4 minuti nelle ore di punta.