“Ho parlato con i vertici di A2A, obiettivamente è chiaro che è una situazione che così non può funzionare. Pronto un piano di investimenti per evitare che ciò si ripeta, la mia attenzione sul tema è massima.” Così il sindaco di Milano, Beppe Sala a margine della inaugurazione della sede dell’Inps in piazza Missori, sui continui blackout causati dal sovraccarico della rete elettrica milanese.