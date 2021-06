“Abbiamo a che fare con una complicanza estremamente rara. Non è facile definire il rapporto fra l’eventuale complicanza e il vaccino, se davvero ci sia un rapporto di causa-effetto. Io non so che decisione prenderà il Cts però immagino che facciano una scelta di prudenza e quindi mettano un tetto d’età pur con le incertezze che abbiamo visto”. Lo ha detto a Sky TG24 Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas, ospite di ‘Timeline’, parlando dei dubbi sulla somministrazione del vaccino Astrazeneca per i più giovani.