Un fulmine ha colpito un’abitazione a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio facendo scoppiare un incendio e causando la morte di un uomo di 68 anni. Secondo quanto ricostruito, dopo l’innesco delle fiamme, gli occupanti della casa sono usciti, ma l’uomo sarebbe poi rientrato nella struttura, per ragioni ancora sconosciute, perdendo poco dopo i sensi per la mancanza di ossigeno.

Due donne presenti nell’abitazione sono invece rimaste lievemente intossicate. Secondo i primi accertamenti, a far scoppiare il rogo sarebbe stato un cortocircuito ai contatori dell’abitazione, come riporta il Corriere della Sera. Il fuoco si è diffuso rapidamente. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, l’elicottero e le ambulanze del Suem 118, oltre ai carabinieri.

L’uomo che ha perso la vita, rimasto intrappolato al terzo piano, riporta sempre il quotidiano di Via Solferino, era il proprietario dell’abitazione e si chiamava Santino Della Colletta. La sorella e la cugina sono riuscite invece a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme ai soccorsi. Una volta arrivati sul posto, per l’uomo non c’era più nulla da fare e il corpo è stato recuperato dai pompieri.