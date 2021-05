Spostare il coprifuoco alle ore 23 prima possibile. Così fino al 7 giugno quando l’orario limite verrebbe nuova spostato in avanti di un’ora, cioè fino a mezzanotte. A quel punto eliminarlo del tutto a partire dal 21 giugno, giorno d’inizio dell’estate. Sono le proposte che secondo fatte da Mario Draghi alla cabina di regia convocata a Palazzo Chigi. Una riunione attesa, perché dedicata al delicato tema delle riaperture. Per questo motivo attorno a Draghi hanno preso posto tutti i titolari di dicasteri di peso e i capidelegazione dei partiti di maggioranza: i ministri dell’Economia Daniele Franco, della Salute Roberto Speranza, dello sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, delle politiche agricole Stefano Patuanelli, dei Beni culturali Dario Franceschini, degli Affari regionali Maria Stella Gelmini, della Famiglia Elena Bonetti, il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. C’erano ovviamente il coordinatore e il portavoce del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, che invece non parteciperanno al Consiglio dei ministri convocato alle 18 e 30 per varare il nuovo decreto.

Il solito pressing della Lega- L’esecutivo, dunque, si appresta a compiere un sostanzioso passo avanti sul percorso delle riaperture. Alla fine dell’incontro la cabina di regia ha approvato all’unanimità la road map della ripartenza. Questo nonostante la Lega avesse formalizzato la richiesta di posticipare subito il coprifuoco alle 24, senza aspettare il 7 giugno. Non sarà così: per il momento si passerà alle 23 nelle regioni in zona gialla. La scelta è puntare sulla gradualità delle misure, anche per capire quali sono le attività che più incidono sull’aumento dei contagi, è quello che ha spiegato Draghi. Tutte le misure, in ogni caso, verranno discusse durante il Cdm.

Coprifuoco e zone bianche: come funzionerà- Sul coprifuoco ci sono comunque alcune deroghe. Per esempio: nelle regioni in zona bianca varranno solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti) mentre sarà cancellato il coprifuoco. E in zona bianca dovrebbero entrare dall’1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Seguendo questro trend di contagi toccherà poi – dal 7 giungo – anche ad Abruzzo, Veneto e Liguria. In più l’esecutivo sta valutando una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00: visto che allo stadio è prevista la presenza di una percentuale di pubblico, sarebbe impossibile per gli spettatori rispettare l’orario limite delle 22. A questo proposito la presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

La road map delle riaperture: dalle palestre ai matrimoni – Il governo ha inoltre stabilito la riapertura degli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive a partire dal 22 maggio, nel primo weekend successivo al decreto legge Covid. Nello stesso giorno riaprono gli impianti di risalita in montagna, mentre matrimoni potranno ripartire dal 15 giugno, ma con il “green pass“, e cioè certificazione di vaccinazione o tampone, per i partecipanti. Sarà il Cts a dare indicazione sul numero massimo di partecipanti, modulando le indicazioni a seconda che le feste si svolgano al chiuso o all’aperto. Le palestre riaprono il 24 maggio, i parchi tematici il 15 giugno, le piscine al chiuso invece dall’1 luglio. Dallo stesso giorno via libera a centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso, restano sospese. Da discutere in cdm invece la possibilità di tenere aperti i ristoranti con tavoli al chiuso dala sera dal 1 giugno. Attualmente si prevedeva di permettere dal 1 giugno di mangiare al chiuso solo a pranzo, fino alle 18.

I nuovi paramentri per le zone – Come annunciato, poi. la cabia di regia ha deciso di cambiare i parametri per deciere le regioni in zona rossa, aranciona e gialla: la guida non sarà più l’RT – l’indice di contagio – ma l’incidenza e un altro forte fattore è il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica. Quindi dei 21 criteri precedenti si scende a 12. “Valgono i parametri relativi all’incidenza dei contagi, ma a questi si aggiungono nuovi parametri: si sta in area rossa con oltre il 40% dell’occupazione dei posti letto in area medica e oltre il 30% in terapia intensiva”, è quello che ha detto in sintesi il ministro Speranza a Regioni ed Enti locali, nell’incontro convocato subito dopo la cabina di regia. Si resta in giallo se l’occupazione delle terapie intensive è sotto il 20% e l’area medica sotto il 30%. Si sale da giallo ad arancione se in rianimazione si sale sopra il 20% e in area medica sopra il 30%, ha ancora detto Speranza. Il ministro ha specificato che in via transitoria varranno tutti e due i parametri, sia vecchi che nuovi, ma ha aggiunto “mi sento di dire che sia con i parametri vecchi che con i nuovi nessuna regione passa ora in arancione”.