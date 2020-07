Il premier in aula smentisce le fake news e risponde alle opposizioni: "L'Italia viene vista come un paese sicuro". E' casomai la "drammatizzazione" del dibattito parlamentare che "potrebbe creare nocumento all’immagine dell’Italia all’estero". Per questo il dibattito "dovrebbe attenersi a profili giuridici e tecnici"

“Se non si condivide la necessità di prorogare lo stato di emergenza lo si dica in modo franco, ma non si attribuisca al governo e non si faccia confusione nella popolazione. Oggi leggendo alcune pagine e risposte sui social ho visto che c’è qualcuno che è stato convinto che la proroga dello stato di emergenza significhi tornare al lockdown, significhi misure più restrittive dal primo agosto, non è affatto così“. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nelle sue dichiarazioni in aula alla Camera sulla proroga dello stato di emergenza – che in base alla risoluzione votata ieri dal Senato durerà fino al 15 ottobre – fa chiarezza sulle fake news. E risponde direttamente alle opposizioni: “La dichiarazione di proroga dello stato di emergenza non lede la nostra immagine all’estero, anzi: l’Italia viene vista come un paese sicuro“.

Anzi, argomenta il presidente del Consiglio: è proprio la “drammatizzazione” del dibattito parlamentare che “potrebbe creare nocumento all’immagine dell’Italia all’estero”. Per questo il dibattito “dovrebbe attenersi a profili giuridici e tecnici senza drammatizzare”. Ieri invece “nel dibattito c’è stato qualche fraintendimento. Non sto dicendo che è preclusa una valutazione politica, anzi siete chiamati a farla in questa sede. Voglio dire che il governo sta operando questa valutazione sulla base di istanze organizzative, operative, non certo perché si vuole fare un uso strumentale come qualcuno si è spinto ad affermare, perché ad esempio si vuole assumere un atteggiamento liberticida, si vuole reprimere il dissenso, si vuole tenere la popolazione in uno stato di soggezione. Sono affermazioni gravi, che non hanno nessuna corrispondenza con la realtà”.

Per poter fare nuovi dpcm servirà decreto legge che andrà all’esame del Parlamento – Non solo, spiega rispondendo a un’altra critica: “L’accusa di volere prorogare lo stato di emergenza per giovarsi di poteri extra ordinem è sbagliata. Qualora il Cdm adottasse la delibera di proroga dello stato di emergenza, non per questo il presidente del Consiglio sarebbe autorizzato a emanare dpcm. Il potere del presidente del Consiglio dei ministri non deriva dalla dichiarazione dello stato di emergenza, né, dunque, si protrarrebbe per effetto della sua proroga, ma si radica nella normativa di rango primario”.

Insomma: “La dichiarazione dello stato di emergenza costituisce certamente il presupposto di fatto, il requisito sostanziale, ma non potrebbe in alcun modo legittimare l’adozione dei dpcm, se non fosse affiancata da una fonte abilitante di rango legislativo. Dunque, per poter continuare a essere esercitato dopo il 31 luglio, quel potere richiederà comunque un ulteriore intervento normativo, ovvero un nuovo decreto legge, che sarà sottoposto all’esame parlamentare per la sua conversione in legge. Con quel decreto, dovranno essere differiti i termini contenuti nei decreti legge n. 19 e n. 33″ adottati nel corso dello stato d’emergenza, “coerentemente con il termine prorogato”.

Senza stato di emergenza cessa le funzioni il comitato tecnico scientifico – In premessa, il premier ha ricordato che senza la proroga dello stato di emergenza “verrebbe a cessare le proprie funzioni anche il comitato tecnico-scientifico, che in questi mesi ha svolto un ruolo importante nel sostenere e motivare con evidenze scientifiche, sempre che sia dia importanza alle evidenze scientifiche”.