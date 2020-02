Niente scioperi dal 25 febbraio al 31 marzo 2020, per evitare ulteriori disagi mentre è in corso l’emergenza coronavirus. La richiesta arriva dal garante che rivolge un fermo invito a tutte le organizzazioni sindacali ed alle associazioni professionali affinché non vengano effettuate astensioni collettive. Il primo effetto è la posticipazione dello sciopero di 24 ore del trasporto aereo previsto per domani, 25 febbraio. I sindacati del settore comunicano che la protesta è stato differita al 2 aprile 2020.

La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali monitorerà lo sviluppo di tale emergenza, riservandosi eventuali e successivi interventi in merito, sempre con lo scopo di evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell’attività di prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus.

Le segreterie nazionali del trasporto aereo di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo comunicano che la decisione di rinviare l’astensione dal lavoro prevista il 25 febbraio è stata presa dopo aver recepito le indicazione della Commissione di garanzia degli scioperi e delle ordinanze dei Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria.