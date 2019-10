Raffaele Cantone ha giurato oggi in Corte di Cassazione. Era questo il passaggio ufficiale che doveva sancire il suo rientro nei ruoli della magistratura. E così partire da oggi le funzioni di presidente dell’Anac saranno svolte dal consigliere Francesco Merloni.

In base a quanto previsto dal Regolamento concernente l’organizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, infatti, nelle more della nomina del nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal componente del Consiglio con maggiore anzianità nell’ufficio o in caso di pari anzianità, dal più anziano.

Nato a Roma nel 1947 e professore ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Perugia dal 1990 al 2015, tra i vari incarichi assunti nella sua lunga carriera Merloni è stato fra l’altro componente, insieme proprio a Cantone, della commissione ministeriale che nel 2012 portò all’elaborazione della legge anticorruzione.