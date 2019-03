Il leader del Carroccio esulta per il risultato alle Regionali dove il partito è passato in un anno dal 6,2 delle politiche al 19 per cento. Forza Italia ora chiede di mollare i 5 stelle, ma sul territorio hanno perso ancora consensi. I grillini si aggrappano al risultato come lista che supera di un punto i leghisti. Di Maio attacca i giornalisti, ma non mancano i malumori. Il senatore Paragone: "Non possiamo fare a meno di Di Battista"

Matteo Salvini esulta per la vittoria in Basilicata: i voti triplicati della Lega in un anno (dal 6,2 al 19%), ma soprattutto la settima Regione conquistata dopo Molise, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Abruzzo e Sardegna. (“7 a 0, saluti alla sinistra”, ha scritto su Twitter). Il socio di governo Luigi Di Maio cerca di arginare i malumori e si aggrappa al fatto che il M5s, seppur passato dal 44,3 al 20,5 per cento dei consensi, è la prima forza: “Abbiamo battuto tutte le liste”, ha scritto su Facebook, “anche quelle con gli impresentabili dentro, anche quelle con i portavoti di Pittella”. Che sul governo, almeno per il momento, non ci saranno effetti lo ha garantito lo stesso premier Giuseppe Conte, intervistato nelle scorse ore da la Stampa, ma ora la vera corsa è in vista delle Europee e se ci sarà un effetto sull’esecutivo sarà dopo il 26 maggio. Chi cerca la crisi è Forza Italia, che continua a chiedere al Carroccio di mollare i 5 stelle, ma senza effetti per il momento: gli azzurri hanno perso ancora consensi sul territorio, nonostante il candidato vincente fosse stato scelto dallo stesso Silvio Berlusconi. Un segno chiaro che chi comanda, anche nella coalizione, è stabilmente la Lega. Ma le tensioni maggiori sono dentro i 5 stelle. Il primo a cercare lo strappo oggi è Gianluigi Paragone: “Non possiamo fare a meno di Alessandro Di Battista“, ha scritto sulla sua pagina in riferimento all’assenza del leader M5s che dalle elezioni in Abruzzo non si è più fatto vedere in giro.

La vittoria del centrodestra

Il centrodestra vince, ma chi esulta davvero è la Lega. Vito Bardi, il generale della Guardia di finanza in pensione appena eletto presidente con il 41,9 per cento dei voti, è stato voluto da Silvio Berlusconi in persona che ora tornerà a chiedere all’alleato di mollare i 5 stelle. Ma è il Carroccio il primo a festeggiare i risultati, passando in pochi mesi dal 6,2% (elezioni politiche di marzo) al 19 per cento dei consensi. “Grazie!”, ha scritto infatti di prima mattina su Facebook il ministro dell’Interno. “La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa”. Il segnale è chiaro: per i leghisti inizia la campagna elettorale per le Europee e il sorpasso del centrodestra nel governo delle Regioni, ma soprattutto il risultato deludente dei 5 stelle che seppur prima lista sono passati dal 44 per cento al 20, sono il primo segnale di una vittoria su cui punteranno tutto.

E in questa corsa, chi teme di essere schiacciata dallo strapotere leghista è proprio Forza Italia: nonostante Bardi fosse uomo di Berlusconi, in prima persona impegnato nella campagna elettorale, gli azzurri sono passati dal 12 al 9 per cento perdendo ancora consensi sul territorio. Eppure Fi ci prova a ritirarsi a casa l’alleato: “Mi sembra che gli italiani, se verrà confermato il dato, ci dicono che vogliono un governo di centrodestra e che la stagione del governo Lega-M5s è alla fine”, ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in collegamento telefonico con il Tg2. Ma per il momento Salvini non ha alcuna intenzione di strappare, specie prima del voto Ue di fine maggio.

Ma il clima di euforia è tutto per il Carroccio. “In Basilicata”, ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia, “è stato ottenuto un risultato storico, perché questa Regione era sempre stata governata dal centrosinistra, a differenza di Abruzzo e Sardegna, le ultime nostre conquiste, dove in passato c’era stata un’alternanza al governo regionale. E’ anche una vittoria personale di Matteo Salvini, che ha gettato anima e corpo in una sfida unica: espugnare una roccaforte del centrosinistra. Ora pancia a terra e lavorare per ricambiare la fiducia avuta dagli elettori. Mi auguro che anche con questa Regione si rafforzi ancor di più il movimento autonomista, che possa lambire tutto il Paese, da nord a sud. Avanti tutta.”

M5s, Di Maio: “Siamo prima forza”. Paragone: “Non possiamo fare a meno di Di Battista”

Difficile la situazione per i 5 stelle. Anche se è lontano lo scotto avuto dopo l’Abruzzo, con il silenzio di ore del capo politico Luigi Di Maio e la scomparsa dalla scena politica di Alessandro Di Battista. I grillini si aggrappano al 20 per cento della lista che supera di un solo punto percentuale il Carroccio, ma che resta l’unico segnale positivo a fronte di un forte calo dei consensi.

“Il Movimento 5 stelle è la prima forza politica in Basilicata”, ha scritto Di Maio su Facebook. Quindi è tornato ad attaccare la stampa e le analisi di chi li vuole in crisi: “Gran parte della stampa parla di ‘voti dimezzati in un anno’ e di ‘crollo’, ma la verità è che abbiamo battuto tutte le liste, anche quelle con gli impresentabili dentro, anche quelle con i portavoti di Pittella. A Matera siamo oltre il 30%! Ed è un risultato che conserviamo con grande senso di responsabilità verso il Paese, senza esultanze da stadio. Noi abbiamo un simbolo, una lista. E andiamo avanti così!”. Per Di Maio il vero “tracollo” è quello del Partito democratico: “Considerando il vero tracollo di Pd (che perde ben 16 punti rispetto al 2013) e Forza Italia, se andassimo al voto alle elezioni politiche domani potremmo anche rivincere in quella regione, visto che non esisterebbero le miriadi di liste civetta che hanno assorbito centinaia di voti soprattutto nei Comuni di provincia. I giornali sono dunque liberi di scrivere ciò che credono; quel che conta è che il MoVimento, oggi, è più forte di prima in Basilicata: passa dal 7% delle regionali 2013 a oltre il 20% di oggi. E questa non è la nostra storia, è la realtà!”.