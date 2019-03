Il leader del Carroccio esulta per il risultato alle Regionali dove il partito è passato in pochi mesi dal 6,2 al 19 per cento dei consensi. Forza Italia ora chiede di mollare i 5 stelle, ma sul territorio hanno perso ancora consensi

La vittoria del centrodestra in Basilicata è prima di tutto la vittoria di Matteo Salvini. Certo Vito Bardi, il generale della Guardia di finanza in pensione appena eletto presidente con il 41,9 per cento dei voti, è stato voluto da Silvio Berlusconi in persona che ora tornerà a chiedere all’alleato di mollare i 5 stelle. Ma è il Carroccio il primo a festeggiare i risultati, passando in pochi mesi dal 6,2% (elezioni politiche di marzo) al 19 per cento dei consensi. “Grazie!”, ha scritto infatti di prima mattina su Facebook il ministro dell’Interno. “La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa”. Il segnale è chiaro: per i leghisti inizia la campagna elettorale per le Europee e il sorpasso del centrodestra nel governo delle Regioni, ma soprattutto il risultato deludente dei 5 stelle che seppur prima lista sono passati dal 44 per cento al 20, sono il primo segnale di una vittoria su cui punteranno tutto.

E in questa corsa, chi teme di essere schiacciata dallo strapotere leghista è proprio Forza Italia: nonostante Bardi fosse uomo di Berlusconi, in prima persona impegnato nella campagna elettorale, gli azzurri sono passati dal 12 al 9 per cento perdendo ancora consensi sul territorio. Eppure Fi ci prova a ritirarsi a casa l’alleato: “Mi sembra che gli italiani, se verrà confermato il dato, ci dicono che vogliono un governo di centrodestra e che la stagione del governo Lega-M5s è alla fine”, ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in collegamento telefonico con il Tg2. Ma per il momento Salvini non ha alcuna intenzione di strappare, specie prima del voto Ue di fine maggio.

Ma il clima di euforia è tutto per il Carroccio. “In Basilicata”, ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia, “è stato ottenuto un risultato storico, perché questa Regione era sempre stata governata dal centrosinistra, a differenza di Abruzzo e Sardegna, le ultime nostre conquiste, dove in passato c’era stata un’alternanza al governo regionale. E’ anche una vittoria personale di Matteo Salvini, che ha gettato anima e corpo in una sfida unica: espugnare una roccaforte del centrosinistra. Ora pancia a terra e lavorare per ricambiare la fiducia avuta dagli elettori. Mi auguro che anche con questa Regione si rafforzi ancor di più il movimento autonomista, che possa lambire tutto il Paese, da nord a sud. Avanti tutta.”