La partita di Premier League tra Leicester e West Ham finisce in tragedia. L’elicottero del presidente Vichai Srivaddhanaprabha si è schiantato all’esterno del King Power Stadium, in Inghilterra. Il velivolo, decollato come accadeva abitualmente dopo ogni gara dal cerchio del centrocampo, ha perso il controllo pochi istanti dopo esser partito, intorno alle 21.30 di sabato (le 20.30 in Inghilterra) ed è stato travolto dalle fiamme subito dopo l’impatto. Nel video, le persone che si avvicinano al luogo dell’incidente subito dopo l’impatto col suolo. Poi l’arrivo dei soccorsi.