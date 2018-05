Una nota del Colle conferma che a Mattarella è arrivata la richiesta di Salvini e Di Maio: "È in corso un confronto per pervenire ad un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di un altro giorno". I due leader a colloquio a Montecitorio. Fonti del Carroccio: "Intesa a un passo. Siamo al 75%". La capogruppo Gelmini alla riunione dei parlamentari azzurri assicura la fiducia nel presidente del partito. Intanto il capo politico 5 stelle: "Io non fermo la campagna elettorale"

Altre ventiquattro ore prima di affidare l’incarico a un presidente del Consiglio neutrale. Quando il tempo per i partiti era quasi scaduto ecco che da Lega e Movimento 5 stelle è arrivata la richiesta al Quirinale: un altro giorno per continuare a trattare. Un’istanza nata dopo l’incontro a Montecitorio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, mentre in contemporanea si sono riuniti anche i parlamentari di Forza Italia. La strada per un esecutivo politico, dunque, è tutt’altro che chiusa. L’ufficio stampa del Colle fa sapere che a Sergio Mattarella è arrivata formalmente una richiesta da parte del Carroccio e dai pentastellati: “È in corso un confronto per pervenire ad un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore”, recita una nota del Quirinale. Come dire: il capo dello Stato intende concedere ai partiti altro tempo. Anche perché nel frattempo fonti della Lega fanno filtrare alle agenzie di stampa che l’intesa sarebbe a un passo, addirittura è data “al 75%“. “Stiamo trattando”, fanno sapere dal M5s, mentre il deputato Emilio Carelli si dice “ottimista” sull’esito positivo delle trattative.

Solo ieri sera Silvio Berlusconi aveva detto che non ci sta a concedere l’appoggio esterno a un governo M5s-Lega, ma le pressioni non si sono fermate e per tutta la notte pontieri e fedelissimi sono stati al lavoro per trovare una via d’uscita allo stallo. Poco prima di incontare il capo politico del M5s, a confermare le nuove mediazioni era stato il leader del Carroccio: “I ragionamenti in queste ore”, ha detto il leghista a Radio Capital, “si fanno in Forza Italia, di cui capisco le remore e i dubbi. Io ci provo fino all’ultimo“. Poi intercettato dai giornalisti a Roma: “Oggi sono fiducioso su tutto”. Che significa: non sarà la Lega a rompere la coalizione, ma FI pur di evitare il voto anticipato sta valutando una via d’uscita che va dall’astensione in Aula con garanzie di nomi e provvedimenti al voto contrario. “Un’astensione benevola”, come l’ha chiamata il forzista Giovanni Toti. Di Maio sul fronte opposto in mattinata si è detto scettico: “Se ci sono novità che vadano a dirle al presidente della Repubblica”, aveva detto. Il tira e molla va avanti da settimane e i 5 stelle stanno già pensando alla campagna elettorale. Ma interpellato dai cronisti, il capo politico M5s ha scelto comunque di limare le dichiarazioni contro Berlusconi: “La colpa dello stallo è più di altri”, ha detto ad esempio. Ma anche: “Non c’è veto su di lui, ma abbiamo scelto di parlare con la Lega”.

Chi osserva da lontano è Sergio Mattarella. L’ora limite concessa ai partiti erano le 17 di questo pomeriggio: dopo quell’ora, il Capo dello Stato avrebbe proceduto con la convocazione del o della presidente del Consiglio che intende indicare per guidare il governo neutrale. Un ultimatum che adesso verrà con tutta probabilità rinviato al 10 maggio. Intanto il presidente della Repubblica nelle ultime ore non ha nascosto la sua amarezza nei confronti dei comportamenti dei partiti. Ieri, parlando di fronte ai calciatori di Juventus e Milan ricevuti al Quirinale, si è detto “arbitro imparziale” che per condurre bene “ha bisogno della correttezza dei calciatori”. Frasi molto pesanti che hanno rievocato una slealtà dei protagonisti politici. Oggi, intervenendo nella Giornata per la memoria delle vittime di terrorismo, ha parlato invece dell’importanza, in alcune circostanze, di essere neutrali: “Si è compreso, di fronte a quell’emergenza, che vi sono momenti che richiamano a valori costituzionali. A impegni comuni; perché non divisivi delle posizioni politiche ma riferiti a interessi fondamentali del Paese, in questo senso neutrali”.

Le pressioni su Silvio Berlusconi perché faccia un passo indietro continuano da ore: gli viene chiesto un appoggio esterno al governo M5s e Lega, rinunciando quindi a far parte dell’esecutivo e al massimo chiedendo garanzie di cariche e temi. Una condizione che lui ha detto in tutti i modi di non essere pronto ad accettare, anche se il vero problema per Forza Italia rimane il ritorno alle urne. Se davvero si votasse già a luglio, per gli azzurri sarebbe la soluzione peggiore. Indicative, secondo le ricostruzioni, anche le parole di Luigi Di Maio. Che ha limato le sue dichiarazioni sul leader di Forza Italia. “Il vero grande tema non è Berlusconi ma gli altri”, ha detto parlando con i cronisti in Transatlantico. “Se siamo arrivati fin qui è perché ci sono dei responsabili. Se dovessi fare una graduatoria delle responsabilità di questo blocco e del ritorno al voto in cima sicuramente c’è Salvini, che ha scelto l’ex Cavaliere al cambiamento; poi c’è Renzi che ha ingannato partito e opinione pubblica, prima con la possibilità di un’apertura e poi ha fatto saltare tutto”. Di Maio ha anche detto: “Non è un veto su Berlusconi; è una volontà di dialogare con la Lega. Punto. Noi vogliamo fare un governo che preveda due forze politiche e non quattro. Perché lo abbiamo visto cosa succede quando si fanno i governi a quattro o a cinque forze politiche. Abbiamo detto: andiamo avanti insieme per un governo del cambiamento. Qual è il veto? Nessuno”.

L’idea è che Forza Italia possa “stare nel mezzo”. Ovvero decidere di astenersi e lasciar partire il governo tra 5 stelle e Lega. “Ho sentito Berlusconi stanotte”, ha detto il presidente della Liguria di FI Giovanni Toti su Radio1. “Il tema è che Lega e M5s hanno i voti per un accordo di governo, a cui Forza Italia non parteciperà con un appoggio esterno. Ma il che non vuol dire che non si possa guardare a questa esperienza di un nostro socio strutturale da 20 anni con critica benevolenza. Una specie di astensione benevola. Dopodichè vedremo cosa faranno”. E ha continuato: “Ho cercato di spiegare a Berlusconi che sarebbe un governo di cui non facciamo parte, ma dall’altro lato aiuteremmo Mattarella. Soprattutto se fosse guidato da Giorgetti. Un governo del presidente non sarebbe realizzabile, quindi credo che forza Italia possa stare a guardare con un’astensione benevola un governo M5S-Lega. Non ho parlato di opposizione ma neanche di sostegno: se fosse un governo Di Maio-Salvini andremmo nel mezzo. Non credo che né Forza Italia né il centrodestra voterà un governo neutrale”.

CRONACA ORA PER ORA

16.10 – Salvini: “L’alleanza non si romperà, è un prerequisito”

“Qualunque cosa accada l’alleanza del centrodestra non si romperà, è un prerequisito”. Così Matteo Salvini ai cronisti aggiungendo che “oggi riparlerà con Di Maio e Berlusconi”. “Devo parlare con entrambi e finora non c’è una risposta definitiva da nessuno”. Ma basteranno 24 ore? Il leader leghista è sicuro: “Assolutamente sì”.

16.05 – Di Maio: “Io non ho disdetto la campagna elettorale”

“Io non ho disdetto la campagna elettorale. Salvini mi ha chiesto altre 24 ore e insieme le abbiamo chieste al Colle, ma io resto in campagna elettorale”. Così il capo politico del M5s Luigi Di Maio risponde ai giornalisti che lo interpellano all’uscita dagli uffici del gruppo a Montecitorio.

16 – Gelmini: “Pieno mandato al presidente Berlusconi”

“Pieno mandato al presidente Berlusconi per scegliere la strada da intraprendere, contro i veti, contro le invettive, contro gli insulti. Siamo certi che il nostro leader prenderà, come ha sempre fatto, la decisione migliore per Forza Italia e per il Paese”. Lo ha detto la presidente dei deputati Fi Mariastella Gelmini nel corso dell’assemblea del gruppo azzurro.

15.30 – Brunetta: “Lega e M5s facciano il governo”

Se Lega e M5S “vogliono fare il governo, lo facciano. Del resto anche nel 2011 e nel 2013, la Lega non votò il governo Monti e poi Letta ma l’alleanza rimase. Per noi l’alleanza rimane. E un grande valore. Nessuno però ci può chiedere di più”. Lo dice Renato Brunetta ai cronisti alla Camera.

15.15 – Romani: “Forse vale la pena sperimentare un governo giallo-verde”

“Forse vale la pena che si sperimenti un governo giallo-verde, vediamo cosa può offrire…”. Così Paolo Romani, senatore di Forza Italia, subito dopo l’incontro tra i senatori azzurri a Palazzo Madama. Su eventuali astensioni di Forza Italia il senatore afferma: “Vedremo poi – risponde – di sicuro ci sono precedenti illustri come col governo Letta e Monti, quando all’interno del centrodestra si erano assunte posizioni diverse senza rompere la coalizione”. “E’ tutto un po’ prematuro – si affretta a chiarire Romani – perché tocca vedere nelle prossime ora cosa accade. Aspettiamo che ci sia un accordo politico tra Di Maio e Salvini, penso che sia questo il problema, hanno appena chiesto 24 ore in più…”.

Ore 15 – Gelmini: “No veti o teatrino come appoggio esterno”

“Molti parlano a sproposito di coerenza. Dal 5 marzo la nostra posizione è granitica: abbiamo chiesto da subito che venisse affidato al centrodestra unito, vincitore delle elezioni, l’incarico per formare il governo”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera nel corso della riunione dei gruppi che quanto raccontano si è aperta con un applauso a Berlusconi per come “sta conducendo questa fase” e per “la linearità della sua azione politica”. “Non avendo voti sufficienti – prosegue – abbiamo ovviamente aperto la porta al Movimento 5 stelle: lor signori neanche hanno aperto quella porta, anzi l’hanno sbattuta con la violenza che sapete. E’ iniziata la manfrina dei veti al nostro Presidente Silvio Berlusconi e a Forza Italia, veti totali e parziali a seconda della giornata che non meritano neppure un cenno tanto sono gratuiti e offensivi. Noi di Forza Italia abbiamo sempre ribadito di non poter accettare un veto che umiliava cinque milioni di elettori e disconosceva in radice i valori, le idee e la storia di un movimento di popolo che riscuote la fiducia degli italiani da 25 anni. E ancora ieri il nostro presidente ha dovuto escludere con forza alchimie e compromessi da teatrino della politica come il fantomatico appoggio esterno di Forza Italia”.

Ore 14.45 – Salvini: “Entro 24 ore conto di avere qualcosa da dire”

“Entro 24 ore conto di avere qualcosa da dire”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini ai cronisti uscendo da Montecitorio. A chi gli chiede se abbia sentito Silvio Berlusconi Salvini replica: “no”.

Ore 14 e 40 – Berlusconi applaudito ad assemblea Fi

Al via l’assemblea dei deputati di Forza Italia alla Camera. La riunione si è aperta con applauso al presidente Silvio Berlusconi, per come sta conducendo questa fase e per la linearità della sua azione politica

Ore 14 e 38 – Centinaio (Lega): “Può succedere di tutto”

“Ci sono altre 24 ore, può succedere davvero di tutto”. Così il capogruppo della Lega a Montecitorio, Gian Marco Centinaio, risponde ai cronisti che gli chiedono novità sulle trattative Lega-M5S in corso.

Ore 14 e 30 – Crosetto propone a Fdi appoggio esterno a governo M5s – Lega

Alla riunione dei gruppi parlamentari di Fdi, Guido Crosetto ha proposto di concedere l’appoggio esterno a un governo M5s-Lega. E’ quanto si apprende da partecipanti alla riunione, secondo i quali Edmondo Cirielli vorrebbe l’ingresso del partito in quel governo. Le proposte verranno votate dall’assemblea dei gruppi.

Ore 14 e 21 – Schifani: “Impossibile che Fi voti fiducia a governo senza farne parte”

“Il presidente Berlusconi e Forza Italia hanno sempre improntato la loro azione politica al senso di responsabilità, anteponendo agli interessi di partito quelli del Paese. Ma non ci si può chiedere di votare la fiducia ad un governo e nello stesso tempo non farne parte. Continueremo a lavorare per dare governabilità al Paese, ma senza veti e preclusioni. Ed un ricorso alle urne estivo sarebbe il peggior danno che potessero subire gli italiani. Ciascuno si assuma le proprie responsabilità”. Lo dichiara al Tg1 il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.

Ore 14 – Senatori Fi si rimettono alle decisioni di Berlusconi

Su proposta della capogruppo Bernini tutti i senatori di Forza Italia sono compatti e si rimettono alle decisioni di Silvio Berlusconi per sbloccare lo stallo governativo. E’ quanto si apprende a margine della riunione del gruppo azzurro di palazzo Madama.

Ore 13 e 50 – Carelli (M5s): “Se sono ottimista? Sì”

“Se sono ottimista? Sì”. Lo dice il deputato M5S Emilio Carelli uscendo dal palazzo dei gruppi si Montecitorio, a proposito di una possibile soluzione dello stallo politico.

Ore 13 e 50 – Rosato: “A me arrivano notizie interessanti”

A me arrivano notizie interessanti ma devono dirle loro”. Così Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, rivolgendosi, durante l’assemblea annuale di Rete Imprese, a Guido Guidesi (Lega) e Lorenzo Fioramonti (M5S) presenti sul palco.

Ore 13 e 46 – Quirinale informato della richiesta Lega – M5s

M5s e Lega hanno informato la presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire ad un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. E’ quanto informa l’ufficio stampa del Quirinale.

Ore 13 e 43 – Lega vede accordo con M5s: “Siamo al 75%”

Sembrerebbe vicino l’accordo di governo tra il M5S e la Lega. Secondo quanto riferito all’Adnkronos da autorevoli fonti del Carroccio, l’intesa sarebbe a un passo, “la diamo al 75%”, spiega un autorevole fonte leghista. Dal M5S filtra solo un “stiamo trattando”.

Ore 13 e 36 – Lega e M5s chiedono tempo al Quirinale

Lega e Movimento 5 stelle chiedono tempo al Quirinale prima che affidi l’incarico al premier tecnico. Almeno altre 24 ore.

Ore 13 e 20 – Incontro Di Maio-Salvini in corso a Montecitorio

E’ in corso a Montecitorio, secondo quanto si apprende, un colloquio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.