L’onlus Mezzaluna Rossa Curda lancia una campagna di crowdfunding per aiutare la popolazione del distretto Afrin, sotto le bombe turche dal 20 gennaio. Tra i testimonial il fumettista Zerocalcare, che per promuovere la raccolta fondi ha girato un breve video: “Ci chiediamo spesso cosa possiamo fare per aiutare una situazione così lontana. Ecco una delle cose che si possono fare è partecipare a questa raccolta fondi”. Con i fondi la onlus spera di fornire ambulanze, medicine e ospedali da campo, acqua potabile, coperte, indumenti a alimenti. “Lo Stato turco sta uccidendo civili, inclusi bambini e anziani, senza rispettare le normative internazionali sui conflitti armati; l’offensiva si abbatte via terra e con bombardamenti aerei. Il problema principale è tenere in piedi il sistema sanitario: ci sono sei ospedali in tutto il cantone, solo tre

funzionanti al momento.”

per partecipare alla raccolta fondi:

https://buonacausa.org/cause/aiutaafrin