Salvini: “Al governo conto di occuparmi di nucleare”. Oggi nuovo vertice dei leader. Donzelli (FdI): “Lista ministri pronta” – la diretta

Il segretario del Carroccio su Tiktok ipoteca per la Lega il dicastero dell'Università: a breve nuovo incontro con Berlusconi e la premier in pectore Meloni. Domani la prima seduta di Camera e Senato con l'elezione dei presidenti. Fazzolari (FdI): "L'accordo c'è, non ci sono problemi"