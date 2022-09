Rosy Bindi: “Il Pd si sciolga, è accanimento terapeutico”. Letta: “Siamo ancora vivi, ma il congresso non sia un casting” – la diretta

L'ex presidente dem, firmataria di un appello per l'unità con il M5s (leggi): "Non dovevamo appiattirci sull'agenda Draghi". Il segretario agli iscritti: "Oltre ai volti nuovi servono i contenuti". Poi lancia il Congresso in "quattro fasi" e avverte: "Rimettere tutto in discussione o sarà troppo tardi"