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“È morto l’eroe di Vienna”. La televisione portoghese ha raccontato così la scomparsa di Juary Jorge dos Santos Filho, brasiliano di Sao Joao de Meriti, 67 anni, attaccante cresciuto nel Santos sotto l’ala protettrice di Pelé e sbarcato in Italia nell’estate 1980, per indossare la maglia dell’Avellino. Inter, Ascoli e Cremonese le altre tappe nella serie A che, in quel decennio, fu il campionato più spettacolare e importante del mondo. Nel 1985, il trasferimento al Porto dove, con i Dragoes, fu il principale protagonista del trionfo nella finale di Coppa dei Campioni contro il Bayern. A Vienna, il 27 maggio 1987, sul prato del mitico Prater, Juary si consegnò alla storia: l’assist per il gol di tacco di Madjer e la firma sul 2-1, infilando il pallone di prepotenza e poi correndo con la maglia numero 13 verso la bandierina, per celebrare, alla sua maniera, l’impresa. Tre giri di danza, in pieno stile brasiliano.

Juary, morto nell’ospedale di Poços de Caldas dove era stato ricoverato per l’aggravarsi del cancro alla prostata, è stato un pioniere dei festeggiamenti. Il suo gesto divenne un cult nel calcio di allora, quando c’era ancora il senso della misura e non si arrivava agli eccessi di oggi. Ma Juary è stato anche altro, non solo un ballerino. È stato un giocatore di assoluto livello: non era un fuoriclasse, ma non sfigurava nella serie A dei campioni. L’Inter lo bocciò dopo appena una stagione, ma non era una grande Inter e, soprattutto, era sprofondata in un momento di idee confuse. Juary raggiunse il top nel Porto, dove soggiornò dal 1985 al 1988, ma l’Avellino fu il trampolino di lancio e in Irpina visse un’esperienza irripetibile.

Sbarcò nell’estate 1980, quella della riapertura calcistica delle frontiere. L’Avellino, promosso in serie nel 1978, era un fenomeno del football di provincia, nelle mani di Antonio Sibilia, padre di Cosimo, senatore di lungo corso in politica. Sibilia senior, ex muratore diventato proprietario di un’impresa edile, presidente dall’esonero facile, arruolò Juary dopo averlo strappato ai messicani del Tecos di Guadalajara. Il giovane brasiliano, con il gol rifilato al Catania in Coppa Italia il 31 agosto 1980, entrò negli annali del nostro calcio come primo straniero a segno dopo il semaforo verde alle frontiere. Pochi mesi dopo, Juary fu testimone di un’esperienza terribile: il terremoto che il 23 novembre 1980 distrusse Avellino e le province vicine, con un bilancio di 2.914 morti, 8.848 feriti e 280 mila sfollati. I giocatori dell’Avellino si aggirarono in quei giorni tra le macerie. Cercarono in tutti i modi di alleviare le sofferenze dei sopravvissuti. Strinsero un patto d’onore: salvare una squadra partita con la penalizzazione di -5 per i fatti dello scandalo Totonero 1980. L’Avellino conquistò 30 punti sul campo: sottratti i 5, 25. Bastarono per salvarsi, grazie agli sconti diretti nella classifica avulsa, in cui si ritrovarono cinque squadre e sprofondò il Brescia.

Juary diede il suo onesto contributo all’impresa con 5 reti, ma nella stessa stagione, si verificò un altro episodio. Nell’ottobre del 1980, il calciatore brasiliano accompagnò il presidente Sibilia a un’udienza di un processo in cui era imputato Raffaele Cutolo, boss della Nuova Camorra Organizzata. Secondo le cronache di quella giornata, Juary, ignaro del contesto, consegnò a Cutolo una medaglia d’oro, ma anni dopo, in un’intervista rilasciata alla Stampa, l’ex attaccante smentirà la notizia, definendola un’invenzione.

Il legame di Juary con Avellino è andato oltre i confini della carriera da giocatore. Nel 2005, guidò la squadra Berretti, nel 2008 fu il responsabile giovanile dell’ASD Montoro e nel 2020, in pieno Covid, venne nominato coordinatore tecnico della Santos Academy dell’ASD Bellizzi Irpino 2019, società di Seconda Categoria. In Brasile, fortissimo il suo legame con il Santos, con il quale disputò 229 partite e realizzò 101 gol, 23esimo miglior marcatore della storia del club. Anche con la squadra paulista, un’esperienza indimenticabile: scese in campo nell’amichevole contro i New York Cosmos che celebrò l’addio di Pelé al calcio giocato, nel 1977.

Un giro sui social italiani racconta l’uomo Juary. Basta un aneddoto per rendere l’idea: “Abitava in una casa di fronte a una scuola e si fermava spesso a giocare con i ragazzi all’uscita delle lezioni. Quando segnava nella porta creata tra due cartelle, festeggiava facendo il giro di un lampione”. Qualcuno ha invece ricordato il balletto di Lino Banfi in un episodio di “Al bar dello sport”. Juary è stato molte cose belle, non solo gol e danze. Adeus, piccolo Rei.