Il portoghese cede alle lusinghe dei turchi che hanno superato l'offerta dell'Aston Villa: giocherà con l'amico Osimhen. Cifre e dettagli

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Rafael Leao lascia il Milan: ha scelto il Galatasaray. Dopo sette stagioni in rossonero, il portoghese è pronto a trasferirsi in Turchia e a raggiungere a Istanbul l’amico Victor Osimhen. Una svolta arrivata dopo il lungo corteggiamento dell’Aston Villa: la Premier League era inizialmente la priorità dell’attaccante, ma la proposta economica del club inglese non è mai diventata un’offerta formale e soprattutto non ha raggiunto le richieste del giocatore. Il Galatasaray ne ha approfittato, rilanciando fino a ottenere il sì definitivo. La decisione ormai è presa e restano soltanto gli ultimi passaggi formali per completare il trasferimento. Prima dell’addio, Leao è atteso a San Siro in occasione di Milan-Venezia per salutare i tifosi rossoneri.

I numeri della vendita di Leao al Galatasaray

L’operazione porterà nelle casse del Milan 45 milioni di euro complessivi: 43 milioni di parte fissa e altri 2 legati ai bonus. I rossoneri manterranno inoltre il 20% sulla futura rivendita del portoghese. Per Leao è invece pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione più bonus. Una proposta nettamente superiore a quella dell’Aston Villa, che era arrivato verbalmente a circa 7,5 milioni all’anno. Il fascino della Premier League non è bastato a compensare la differenza economica e il Galatasaray ha così superato gli inglesi nella corsa all’attaccante.

Il destino ha voluto inoltre che Leao possa ritrovare proprio l’Aston Villa da avversario: il sorteggio di Champions League ha messo il club inglese sulla strada del Galatasaray, con la sfida in programma a Istanbul. Prima, però, il portoghese dovrà anche recuperare dal problema muscolare che lo sta condizionando.

La carriera di Leao al Milan: sette anni tra scudetto e rimpianti

Finisce così una storia durata sette stagioni, nella quale Leao è diventato uno dei simboli del Milan e per un periodo anche uno dei volti più riconoscibili della Serie A. Lascia l’Italia con uno scudetto, una Supercoppa italiana e una semifinale di Champions League nel suo percorso rossonero. Il momento più alto resta soprattutto la cavalcata verso lo scudetto del 2022, quando il portoghese trascinò il Milan con accelerazioni e giocate che sembravano impossibili da contenere. Tra le immagini destinate a restare ci sono anche il derby del settembre 2023 e soprattutto il quarto di finale di ritorno della Champions 2023 contro il Napoli.

La sua esperienza rossonera, però, non è stata soltanto esaltante. Alle grandi serate si sono alternati periodi di discontinuità, i fischi di San Siro e momenti di tensione come il discusso episodio del cooling break. È anche per questo che il suo addio lascia una sensazione particolare: Leao ha mostrato abbastanza per diventare un protagonista assoluto, ma non sempre con la continuità che il suo talento lasciava immaginare. Ora la sua storia al Milan è finita. Il prossimo capitolo sarà a Istanbul.