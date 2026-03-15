Immenso Bertagnolli: vince il suo secondo oro nello slalom ipovedenti. “È un miracolo”

Straordinario Giacomo Bertagnolli. L’atleta italiano, con la guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom paralimpico di Cortina d’Ampezzo. Per l’azzurro è il quinto podio in cinque gare in queste Paralimpiadi di Milano–Cortina 2026, ma è soprattutto il secondo oro vinto. Sale a 13 il conto delle sue medaglie paralimpiche in carriera. Per l’Italia è il 16esimo podio: gli azzurri continuano a migliorarsi.

“Cinque su cinque: è un miracolo. Questa è la più bella, la più combattuta e quella a cui tenevamo di più”. Così – emozionatissimo – Giacomo Bertagnolli commenta la vittoria nella medaglia d’oro nello slalom ipovedenti. “Per me è un nuovo record, sono a 13 medaglie su 15 gare totali ai Giochi Paralimpici. Con 6 ori ho battuto un altro record, sono contento e non posso dire nient’altro”, ha aggiunto l’atleta azzurro. Soddisfatto anche la guida Andrea Ravelli: “Questa è stata la medaglia più consapevole, nella seconda manche l’ho vista diverso. Non ha mai fatto una prova mentalmente così come oggi in questa seconda manche”.