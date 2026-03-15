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Ultimo aggiornamento: 15:43

Immenso Bertagnolli: vince il suo secondo oro nello slalom ipovedenti. “È un miracolo”

di Redazione Sport
Per l'azzurro è il quinto podio in cinque gare in questi Giochi di Milano-Cortina 2026, ma soprattutto è la seconda vittoria
Immenso Bertagnolli: vince il suo secondo oro nello slalom ipovedenti. “È un miracolo”
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Straordinario Giacomo Bertagnolli. L’atleta italiano, con la guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom paralimpico di Cortina d’Ampezzo. Per l’azzurro è il quinto podio in cinque gare in queste Paralimpiadi di MilanoCortina 2026, ma è soprattutto il secondo oro vinto. Sale a 13 il conto delle sue medaglie paralimpiche in carriera. Per l’Italia è il 16esimo podio: gli azzurri continuano a migliorarsi.

“Cinque su cinque: è un miracolo. Questa è la più bella, la più combattuta e quella a cui tenevamo di più”. Così – emozionatissimo – Giacomo Bertagnolli commenta la vittoria nella medaglia d’oro nello slalom ipovedenti. “Per me è un nuovo record, sono a 13 medaglie su 15 gare totali ai Giochi Paralimpici. Con 6 ori ho battuto un altro record, sono contento e non posso dire nient’altro”, ha aggiunto l’atleta azzurro. Soddisfatto anche la guida Andrea Ravelli: “Questa è stata la medaglia più consapevole, nella seconda manche l’ho vista diverso. Non ha mai fatto una prova mentalmente così come oggi in questa seconda manche”.

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