Snoop Dogg tra i protagonisti di Milano-Cortina: “Potrei fare curling. Col mocio ci so fare, da giovane ero il migliore” (ecco cosa farà davvero)

di Redazione FqMagazine
Sarà "Ambasciatore della Felicità" con NBCUniversal durante i Giochi Olimpici Invernali dal 6 al 22 febbraio. Insomma, commenterà
È West Coast allo stato puro: voce vellutata, ironia pigra, stile. Può passare dal rap hardcore al gospel, dalla cucina con Martha Stewart al Super Bowl, senza mai cambiare faccia, perché la faccia è il brand. Chi è? Snoop Dogg che, attenzione, diventa uno dei protagonisti delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. No, non è un atleta, anche se ha detto che – dovendo scegliere una disciplina – sarebbe il curling: “Io col mocio ci so fare davvero. Quando ero giovane col mocio ero il migliore. Ho lavorato da McDonald’s e da Lucky’s, e nessuno puliva come me”.

Detto che non parteciperà come atleta, cosa farà? Sarà “Ambasciatore della Felicità” con NBCUniversal durante i Giochi Olimpici Invernali dal 6 al 22 febbraio. Insomma, commenterà. “Uno dei nostri momenti preferiti delle Olimpiadi è vedere Snoop guardare le Olimpiadi”, le parole di Carson Daly del Today Show. E quello del rapper e produttore non è un debutto improvvisato: Snoop ha già alle spalle un passato da commentatore sportivo atipico ma di grande successo. Alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e soprattutto a Parigi 2024 aveva conquistato il pubblico con i suoi segmenti da corrispondente speciale, capaci di rendere pop e accessibili anche le discipline più tecniche. Prima ancora, era diventato virale per le sue telecronache ironiche e sorprendentemente competenti di eventi come la boxe e il football americano.

