“Marina israeliana impegnata con la Flotilla, i pescatori palestinesi sono tornati a pescare”: il video virale

Sta facendo il giro del web un video che mostra alcuni pescatori, con ogni probabilità palestinesi, riuscire a pescare molti pesci. La clip, secondo alcune testimonianze online anche di organizzazioni, come la Myfundaction, è stata girata con l’arrivo nelle acque davanti Gaza della Global Sumud Flotilla. “Mentre la marina di occupazione israeliana era impegnata a bloccare la flottiglia che trasportava civili inermi e aiuti umanitari, è successo qualcosa di notevole. I pescatori palestinesi sono finalmente riusciti a navigare nelle proprie acque dopo essere stati bloccati per mesi. Finalmente, potevano pescare e portare cibo a casa alle loro famiglie”, dice l’organizzazione.