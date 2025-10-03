Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 15:54

“Marina israeliana impegnata con la Flotilla, i pescatori palestinesi sono tornati a pescare”: il video virale

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
"I pescatori palestinesi sono finalmente riusciti a navigare nelle proprie acque dopo essere stati bloccati per mesi"
Icona dei commenti Commenti

Sta facendo il giro del web un video che mostra alcuni pescatori, con ogni probabilità palestinesi, riuscire a pescare molti pesci. La clip, secondo alcune testimonianze online anche di organizzazioni, come la Myfundaction, è stata girata con l’arrivo nelle acque davanti Gaza della Global Sumud Flotilla. “Mentre la marina di occupazione israeliana era impegnata a bloccare la flottiglia che trasportava civili inermi e aiuti umanitari, è successo qualcosa di notevole. I pescatori palestinesi sono finalmente riusciti a navigare nelle proprie acque dopo essere stati bloccati per mesi. Finalmente, potevano pescare e portare cibo a casa alle loro famiglie”, dice l’organizzazione.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione