Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 11:05

Atterraggio di emergenza per Trump nel Regno Unito: trasferito su un altro elicottero

di F. Q.
La coppia presidenziale, che era in visita in Inghilterra, è poi salita a bordo dell’Air Force One per il viaggio di ritorno alla Casa Bianca
Atterraggio di emergenza per Trump nel Regno Unito: trasferito su un altro elicottero
Icona dei commenti Commenti

L’elicottero sul quale viaggiavano il Presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania ha subito un atterraggio di emergenza nel Regno Unito, dove la coppia presidenziale si trovava in visita di Stato. Il velivolo, scrive il Daily Mail, ha avuto “un problema idraulico” mentre volava verso l’aeroporto di Stansted dalla residenza del Primo Ministro a Chequers, dove Trump aveva incontrato Starmer per una conferenza stampa congiunta. Funzionari hanno affermato che l’aereo è atterrato all’aeroporto di Luton “per eccesso di precauzione”. Il Presidente degli Stati Uniti si è trasferito su un elicottero di supporto che volava in formazione e ha ripreso il volo per raggiungere l’aereo dell’Air Force One a Stansted. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente e Trump è arrivato all’aeroporto con 20 minuti di ritardo. La coppia è poi salita a bordo dell’Air Force One per il viaggio di ritorno alla Casa Bianca.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione