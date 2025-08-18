Il mondo FQ

“Pochi centimetri hanno fatto la differenza”: il cooperante a Gaza Gennaro Giudetti mostra i segni di un attacco

di F. Q.
La guerra a Gaza non ha risparmiato nessuno. Oltre ai civili, prime vittime della furia di Israele, sotto le bombe e i proiettili delle Forze di Difesa israeliane sono finiti anche ospedali, scuole, sanitari e membri delle organizzazioni internazionali. E in queste ore a rischiare la vita è stato anche Gennaro Giudetti, cooperante italiano che si trova nella Striscia da settimane e che sui suoi profili social ha pubblicato un video nel quale mostra il foro di un proiettile sull’auto a bordo della quale stava viaggiando. Non viene precisato se lo sparo sia da attribuire alle Idf israeliane o ai gruppi palestinesi presenti nella Striscia, ma è evidente come solo il caso abbia impedito che ci fossero altre vittime tra i cooperanti sul terreno: la pallottola ha colpito da dietro lo sportello posteriore dell’auto, ha trapassato il seggiolino del passeggero al fianco del conducente ed ha finito la sua corsa contro la radio. Il tutto senza colpire nessuno: “Sparato da dietro, ha bucato la macchina e si è fermato sulla radio. Pochi centimetri che hanno fatto la differenza”, si è limitato a scrivere Giudetti.

