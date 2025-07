Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firma la sua legge di punta su tasse e spesa pubblica, a coronamento di una sfarzosa cerimonia del Giorno dell’Indipendenza alla Casa Bianca. “È una bella legge“, dice, mentre firma il documento con un pennarello indelebile, affiancato da decine di parlamentari repubblicani che si erano schierati a sostegno del “One Big Beautiful Bill“. Il tycoon poi guarda i fuochi d’artificio per il Giorno dell’Indipendenza dal balcone della Casa Bianca con la first lady Melania.