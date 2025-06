Nuovo messaggio del presidente Usa per un cessate il fuoco. Funzionario di Hamas: "Netanyahu rimette tutto in discussione perché non vuole un'intesa". Dal 7 ottobre 2023 le vittime sono oltre 56mila

Dopo l’Iran per Donald Trump è arrivato il momento di Gaza, evidentemente. Ieri aveva parlato di una tregua da far partire nella Striscia “entro la settimana“, provocando qualche muguno tra le “fonti” non meglio specificate all’interno del governo di Israele. E nella notte (italiana) il presidente degli Stati Uniti ha insistito, usando il maiuscoletto in un suo post “urlato” sul social Truth: “FATE L’ACCORDO A GAZA. RIPORTATE INDIETRO GLI OSTAGGI!!!”. Il post, privo di contesto, viene interpretato dai media israeliani come una nuova dichiarazione per fare pressione sul premier Benyamin Netanyahu affinché concluda l’accordo di cessate il fuoco, del quale venerdì il tycoon ha previsto la sigla “entro una settimana”. Nelle scorse ore, Trump è tornato a chiedere l’annullamento del processo contro Bibi sottolineando che “in questo momento sta negoziando un accordo con Hamas, che includerà la restituzione degli ostaggi”.

Prima di Israele, a rispondere è in realtà Hamas. Mahmoud Mardawi, un alto funzionario citato da Haaretz, ha affernato che Netanyahu sta proponendo condizioni impossibili proprio per vanificare la possibilità di raggiungere un accordo, tanto da rifiutarsi di impegnare – si sottolinea – su alcuni aspettigià approvato in intese passate. Sul suo canale Telegram, Mardawi ha scritto che il primo ministro insiste per rilasciare solo dieci ostaggi, invece di rilasciarli tutti in un’unica fase. “Netanyahu non vuole un accordo”, scrive Mardawi.

Intanto in mattinata, dopo gli avvisi dell’Idf per evacuare il Nord della Striscia, i raid dell’esercito israeliano hanno ucciso altre 17 persone, tra cui tre bambini. Il portavoce della protezione civile, Mahmud Bassal, ha dichiarato alla France Presse che 16 persone sono morte in attacchi aerei in cinque località della Striscia di Gaza e un’altra a causa del fuoco israeliano nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti. In particolare alcuni attacchi, secondo fonti dell’ospedale battista Al-Ahli di Gaza City, citate dall’agenzia Wafa, sono avvenuti su un’abitazione nel quartiere di Al-Tuffah, a nord-est della città, mentre una pattuglia di droni ha preso di mira l’affollato mercato di Al-Zawiya nel quartiere di Al-Daraj, nel centro di Gaza City.

L’esercito israeliano ha dichiarato all’Afp di non essere in grado di commentare gli incidenti segnalati. Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha riferito che nelle ultime 24 ore 88 persone hanno perso la vita nella Striscia e 365 sono rimaste ferite. Dall’inizio del conflitto il 7 ottobre 2023, secondo i dati forniti dal Ministero, il numero complessivo delle vittime è salito a 56.500 morti e 133.419 feriti. Dopo il crollo della tregua nel marzo scorso si contano 6.175 morti e 21.378 feriti.