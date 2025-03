L’incredibile caduta che ha visto il fuoriclasse Tadej Pogacar rialzarsi e andare a vincere la Strade Bianche, non è stata l’unica della gara. Anche l’azzurro Christian Scaroni è franato a terra e purtroppo per lui non gli è andata bene come per lo sloveno. “Ho visto tra la polvere Alberto Bettiol sceso dalla bici che stava soccorrendo il suo compagno di squadra, schiaffeggiandolo…”, ha raccontato il fotografo Jered Gruber.

Il ciclista italiano, che si è dovuto ritirare per infortunio, è stato avvistato per terra su tratto di sterrato a bordo strada: “Mentre lasciavamo Lucignano d’Asso ho visto i colori della maglia del campione italiano sul ciglio della strada piegato nella polvere. Era Alberto Bettiol chinato sul suo compagno di squadra, Christian Scaroni. ‘Dio, spero che sia solo incosciente’, mi dicevo. Lo schiaffeggiava dolcemente in faccia. Poi siamo andati via in un vortice di polvere e caos. Avevo una profonda sensazione di vuoto. – ha svelato il fotografo in un post pubblicato sui propri social – Riguardando le immagini ho visto che ne avevo una della scena e la cosa che mi è saltata all’occhio era un piccolo dettaglio nell’angolo. La bici di Bettiol era a terra molti metri lontano da Scaroni. Vuol dire che si è fermato ed è corso da lui. C’era un’ambulanza dietro di noi quindi l’aiuto era vicino. Più tardi, ho trovato qualche rapporto medico: le sue ferite erano poco gravi, non era in condizioni critiche. Stava bene. Le corse di bici sono belle, questa specialmente, ma sono anche spaventose”, ha concluso Jered Gruber. Lo stesso Bettiol ha pubblicato su Instagram l’immagine che lo immortala mentre soccorre Scaroni scrivendo nella didascalia: “Oltre la competizione c’è lo sport“.