Questa mattina, migliaia di persone sono scese in strada in Israele per accompagnare il corteo funebre di Shiri, Ariel e Kfir Bibas. Molti hanno tenuto palloncini arancioni e bandiere israeliane, alcuni si sono asciugati le lacrime e tutti si sono alzati in un solenne tributo mentre la nazione si riuniva per salutarli definitivamente.