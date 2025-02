Mahmoud Farid Fard è stato arrestato, a seguito di un ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Monza Angela Colella su richiesta del pm Emma Gambardella, con l’accusa di rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni. L’arresto avvenuto durante un’indagine della Polizia di Stato di Sesto San Giovanni (Milano) coordinata dalla Procura di Monza che ha portato all’arresto di quattro giovani nordafricani, accusati di voler ottenere l’egemonia della piazza di spaccio a Sesto San Giovanni. Seduto nel pubblico Farid Fard aveva raccontato ai microfoni che anche lui era stato vittima di un abuso da parte dei militari: “Mi hanno steso per terra, avevo in tasca 300 euro, volevano prendere i miei soldi” aveva detto il 20enne aggiungendo che “i carabinieri ce l’hanno sempre con noi”.

L’indagine era stata avviata dopo un’aggressione ai danni di un connazionale in un bar avvenuta a dicembre. Un cittadino egiziano si trovava nella parte esterna del locale, seduto a un tavolino con alcuni amici, quando era stato aggredito. L’uomo era stato ferito gravemente anche al volto. La squadra investigativa del commissariato di Sesto ha iniziato gli accertamenti e scoperto che i quattro erano responsabili di una seconda aggressione, dopo la quale erano intervenuti gli agenti della polizia locale di Sesto San Giovanni. La vittima anche in questo caso era un cittadino egiziano che, nel tentativo di sfuggire al ‘commando’ era entrato in un negozio. Qui i malviventi avevano iniziato a picchiarlo con calci e pugni e avevano minacciato il gestore dell’esercizio commerciale. La vittima era stata ferita alla testa e alle braccia.