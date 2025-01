Il giornalista sportivo e telecronista Riccardo Trevisani, ex Sky e oggi opinionista Mediaset, si è reso protagonista di una battuta razzista nei confronti di Samuel Chukwueze, calciatore nigeriano del Milan. Durante la sua trasmissione, “Fontana di Trevi”, che va in onda sui canali YouTube e social di Cronache di Spogliatoio, Trevisani stava commentando insieme al conduttore Fernando Siani e al giornalista Giuseppe Pastore proprio il gol segnato da Chukwueze in Milan–Parma, terminata 3 a 2. Una rete rocambolesca, decisiva per la rimonta rossonera, che Pastore ha definito ironicamente “gol da rapace”. Nel clima di risate generali, Trevisani ha ribattuto dicendo più volte: “Goldaniga“. Che è il cognome del difensore del Como, Edoardo Goldaniga, ma che se pronunciato in sillabe diventa chiaramente un epiteto razzista.

Dopo qualche secondo, Siani ha capito a cosa facesse riferimento Trevisani e ha accennato una risata. Poi, dopo un momento di imbarazzo, la discussione è proseguita. Sicuramente quella del giornalista è stata un’espressione infelice. Una gaffe, anche se ripetuta più volte. Alla fine infatti Cronache di Spogliatoio ha deciso di mettere mano alla puntata, tagliando di netto tutta la parte in cui i tre avevano parlato di Chukwueze. Ovviamente però il video ha cominciato a circolare sui social, dove molti tifosi ora chiedono un intervento da parte della società Milan e da parte di Mediaset.