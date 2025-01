Oltre 200mila sfollati, un fiume di gente che cammina sulle spiagge e tra le macerie di città che non esistono più. È l’immagine post apocalittica che arriva da Gaza dopo che Israele ha dato l’ok alla riapertura del corridoio Netzarim e, quindi, al fluire di persone verso il Nord della Striscia, in cerca di ciò che resta delle loro case. Ma la notizia del via libera israeliano ha anche un’importanza diplomatica: era questa la carta di scambio con Hamas affinché si arrivasse a un accordo per la liberazione dell’ostaggio Arbel Yehud, prevista per giovedì secondo la nuova intesa tra le parti. Il Movimento Islamico di Resistenza ha inoltre fatto sapere che 25 ostaggi dei 33 ancora nelle mani del gruppo sono ancora vivi, mentre 8 sono morti e i loro corpi saranno riconsegnati nel corso della tregua.

I posti di blocco per le auto sono stati aperti alle 9 locali, due ore dopo la riapertura degli attraversamenti pedonali. Il governo di Gaza ha impiegato “più di 5.500” persone per “agevolare il ritorno degli sfollati” a Gaza City e nel Nord. Un flusso talmente importante che richiederà, secondo i calcoli di Hamas, 135mila tende e roulotte. “I palestinesi sfollati hanno cominciato ad affluire lungo la strada Al Rashid attraverso la parte occidentale del checkpoint di Netzarim verso la città di Gaza e la parte settentrionale”, ha affermato un funzionario di Hamas. Nonostante il disastro che li attende, i civili non vedono l’ora di tornare alle loro case. “Inizierò a ricostruire la mia casa, mattone dopo mattone, muro dopo muro – ha detto una delle persone sentite dalla Bbc – Inizieremo rimuovendo i detriti e ricostruiremo tutto da capo”.

Le immagini che arrivano da Gaza offrono spunto alle critiche delle fazioni più estremiste della politica israeliana. L’ex ministro Itamar Ben Gvir le ha definite “un’altra parte umiliante” dell’accordo “incosciente” di cessate il fuoco. “Non è questa la ‘vittoria totale’, questa è la resa totale“, ha scritto su X. Il politico di estrema destra, che si è dimesso dal governo in opposizione all’accordo sugli ostaggi, afferma che “gli eroici soldati dell’Idf non hanno combattuto e dato la vita nella Striscia” solo perché i palestinesi tornassero a nord. “Dobbiamo tornare in guerra e distruggere!“. Esulta invece Hamas che risponde a distanza a Donald Trump dicendo che il ritorno dei palestinesi di Gaza alle loro case è una vittoria contro i “piani di sfollamento”: “Il ritorno degli sfollati è una vittoria per il nostro popolo e segnala il fallimento e la sconfitta dei piani di occupazione e sfollamento”, hanno dichiarato. Il Jihad Islamico l’ha definita una “risposta a tutti coloro che sognano di sfollare il nostro popolo”.