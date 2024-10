Un video pubblicato sul profilo social Welcome to favelas mostra un uomo, in apparente stato di alterazione, prendere a calci e spallate la porta di un vagone della metropolitana di Roma. È avvenuto nella stazione Vittorio Emanuele nella giornata di sabato 19 ottobre. Il giovane si scaglia con rabbia contro lo sportello e arriva a romperne il vetro

video Welcome to favelas