C’era una volta un impunito che stava per finire in galera e in bancarotta, ma entrò in politica per abolire i suoi crimini e accollarci i suoi debiti. Ci riuscì. Morì incredibilmente a piede libero. Lasciò un grande vuoto da destra a sinistra e una scia di bava di quanti lo santificavano da vivo e […]