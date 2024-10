Rami è un giornalista palestinese francofono, e fin dallo scoppio della nuova guerra a Gaza ha scelto di tutelare l’infanzia e l’innocenza di suo figlio Walid, inventando per lui una sorta di “mondo parallelo” nonostante le bombe, le privazioni e i pericoli. Come nel film di Roberto Benigni “La vita è bella”, Rami riscrive la storia giorno per giorno per il suo bambino, sotto forma di favola.