Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia sogna un medagliere da record. Due sono i grandi obiettivi, nemmeno troppo nascosti: migliorare le 40 medaglie ottenute alle Olimpiadi di Tokyo (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) e restare nella top 10 del medagliere anche a Parigi.

Per il primo posto del medagliere è previsto il consueto testa a testa tra Stati Uniti e Cina, mentre la Francia padrona di casa sogna di entrare tra le migliori cinque e magari diventare la prima Nazione europea. Ecco la classifica live aggiornata giorno per giorno, con la posizione dell’Italia in evidenza.

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Il medagliere aggiornato in diretta delle Olimpiadi di Parigi 2024

Paese – Ori – Argenti – Bronzi – Totali

Stati Uniti 27-35-33-95 Cina 26-23-17-66 Australia 18-13-11-42 Francia 13-17-21-51 Gran Bretagna 12-17-20-49 Corea del Sud 12-8-7-27 Giappone 12-7-13-32 Italia 10-11-9-30 Paesi Bassi 9-5-6-21 Germania 8-5-5-18

L’ultimo medagliere: come finì a Tokyo