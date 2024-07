“Esprimo la solidarietà del mio gruppo al giornalista Andrea Joly, che ha subito un’aggressione squadrista”. Lo ha detto in Aula Chiara Appendino del Movimento 5 stelle. “Questo episodio non è isolato, le responsabilità siedono anche in questo Parlamento. Dai banchi di FdI e Lega si sono limitati a banali dichiarazioni in cui si condanna la violenza. Siete voi che andate a manifestare con Casapound, che li candidate tre le vostre file, che candidate Vannacci e fate il gesto della Decima Mas”. Appendino ha citato anche l’aggressione nei confronti di Donno.