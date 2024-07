Un’infermiera di 24 anni è stata aggredita da un paziente durante la corsa in ospedale. Verso le 19.30 del 13 luglio scorso, i residenti del quartiere San Lorenzo di Roma hanno chiamato il 112 per segnalare un uomo che stava danneggiando un negozio. All’arrivo degli agenti, l’uomo, un 55enne indiano, sarto del quartiere, stava distruggendo la sua stessa attività in via dei Marsi a seguito della notifica di sfratto per morosità. Il sarto, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato bloccato e caricato dai poliziotti a bordo dell’ambulanza del 118 per essere trasferito in codice rosso al policlinico Umberto I.

La violenza – La violenza si è consumata proprio durante la corsa. Secondo le ricostruzioni, infatti, divincolatosi dalla barella, il 55enne si è abbassato i pantaloni ed ha aggredito l’infermiera di bordo. La ragazza ha cominciato a gridare allarmando i colleghi che hanno fermato il mezzo e richiesto l’intervento dei poliziotti. L’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli con l’accusa di violenza sessuale e ora è a disposizione della magistratura.