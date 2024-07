Lorenzo Musetti in campo a Wimbledon per continuare a scrivere la storia. Il tennista italiano sfiderà Novak Djokovic nella semifinale del Grande Slam londinese. I due si affronteranno venerdì sul Campo centrale nel secondo match della sessione pomeridiana (che comincia alle ore 14.30). Musetti arriva alla gara con grande entusiasmo merito del successo in cinque set contro lo statunitense Taylor Fritz. Dall’altra parte, Djokovic affronta la sfida dopo qualche giorno di riposo in più in seguito al ritiro di De Minaur.

A Musetti masterpiece ???? Lorenzo Musetti defeats Taylor Fritz 3-6, 7-6(5), 6-2, 3-6, 6-1 in a stunning performance to set up a semi-final meeting with Novak Djokovic ????#Wimbledon pic.twitter.com/xTAwFwkr9H — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2024

Musetti-Djokovic, i precedenti

A poco più di un mese dalla brillante prova sul campo del Roland Garros, le strade di Musetti e Djokovic si incontrano per la settima volta. Sarà il terzo scontro in questo 2024 ma il primo sull’erba. Nel bilancio totale, il tennista serbo è in vantaggio 5-1 nei precedenti. Musetti ha vinto l’ottavo di finale di Monte Carlo nel 2023.

Musetti, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Constant Lestienne 4-6; 7-6; 6-2; 6-2

2° turno: Luciano Darderi 6-4; 4-6; 6-7; 6-4; 6-4

3° turno: Francisco Comesaña 6-2; 6-7; 7-6; 6-3

Ottavi di finale: Giovanni Mpetshi Perricard 4-6; 6-3; 6-3; 6-2

Quarti di finale: Taylor Fritz 3-6; 7-6; 6-2; 3-6; 6-1

Djokovic, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Kopriva 6-1 6-1 6-2

2° turno: Fearnley 6-3 6-4 5-7 7-5

3° turno: Popyrin 4-6 6-3 6-4 7-6

Ottavi di finale: Rune 6-3 6-4 6-2

Quarti di finale: De Minaur rit.

Musetti-Djokovic, quando giocano: orario

Il match tra Musetti e Djokovic si giocherà domani, venerdì 12 luglio. Svelato l’order to play: il tennista italiano scenderà in campo sul Centre Court e sarà il secondo match della sessione pomeridiana (che comincia alle ore 14.30 italiane), preceduto dall’altra semifinale tra Medvedev e Alcaraz.

Djokovic a Wimbledon, dove vederlo in tv e streaming

La 137esima edizione di Wimbledon, in programma dal primo al 14 luglio, viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. Sky Sport Wimbledon ha sei canali dedicati (dal 252 al 257 del telecomando) con tutti gli altri campi.