Accusato di autoriciclaggio, truffa aggravata e malversazione di erogazioni pubbliche, il presidente dell’Avezzano Calcio – club militante nel girone F di Serie D – Andrea Pecorelli, è stato arrestato e posto ai domiciliari. E non è il solo in famiglia: misura cautelare (trattasi sempre di arresti domiciliari) anche per il figlio Federico. Gli arresti, su disposizione del Gip di Avezzano Daria Lombardi, sono stati eseguiti dalle Fiamme Gialle marsicane. Nel mirino degli inquirenti, il fascicolo è in mano al procuratore di Avezzano Maurizio Maria Cerrato, ci sono i movimenti di denaro indebitamente percepiti per decine di migliaia di euro, che riguarderebbero, appunto, anche la società calcistico di cui Andrea Pecorelli è proprietario di maggioranza. Andrea Pecorelli è il figlio del giornalista Mino, il fondatore dell’agenzia di stampa Op ucciso in agguato a Roma il 20 marzo 1979.

Operazione “Rimessa dal Fondo”

La Guardia di Finanza di Avezzano, si legge nel comunicato stampa, ha eseguito anche 8 perquisizioni nei confronti di società riferibili ai due indagati, Andrea e Federico Pecorelli, con sede ad Avezzano e Roma. “Le attività investigative – continua la nota – hanno permesso di individuare una ingente ed ingegnosa frode, quantificata in 2,2 milioni di euro, frutto di un mutuo chirografario garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese nell’ambito del progetto Start Up contabilità ordinaria“. Il comunicato delle Fiamme Gialle prosegue sostenendo come sia “stata individuata una ingente frode perpetrata da una società di capitali la quale, fra l’altro, non risultava aver presentato le prescritte dichiarazioni ai fini II.DD., I.v.a. ed I.R.A.P., e che detiene le quote di una società sportiva dilettantistica militante nel campionato di serie D“.

Le indagini sarebbero cominciate in seguito a un aumento di capitale ritenuto ambiguo: “In esecuzione del disegno criminoso, la società, prima della stipula del contratto di finanziamento con un istituto di credito che ha svolto il ruolo di intermediario con il Fondo di Garanzia, ha artatamente deliberato un aumento del capitale sociale al fine di far apparire una florida situazione finanziaria finalizzata ad un progetto di investimento per la realizzazione di un centro polifunzionale sportivo nella città di Avezzano destinando le somme così ricevute per finalità diverse dallo scopo per il quale il mutuo era rilasciato”. I fondi, sarebbero stati poi successivamente utilizzati per sostenere i costi all’iscrizione del campionato dilettantistico. “L’amministratore di fatto avrebbe rappresentato la società, attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, come una new-co nel settore dei centri sportivi. All’uopo ed al solo fine di ottenere illecitamente il finanziamento, sarebbe stato presentato un progetto di investimento immobiliare per poi dirottare i fondi per finalità differenti, fra le quali, una cospicua parte di essi, quantificata in 1,1 miloni di euro, destinata a sostenere i costi di gestione della S.S.D. per il campionato di serie D della stagione 2023/2024″.

La stagione dell’Avezzano Calcio

Impegnata nel gruppo F del campionato di Serie D, nel corso dell’ultima stagione, l’Avezzano Calcio ha concluso la fase regolare al terzo posto dietro a L’Aquila e Campobasso. Il cammino ai playoff si è interrotto in semifinale: fatale la sconfitta per casalinga per 1-2 contro la Sambenedettese.