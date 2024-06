Pensi Italia e dici spaghetti. E gli albanesi lo sanno. A Dortmund finisce 2-1 per gli Azzurri, ma prima del calcio d’inizio tra le due nazionali di Spalletti e Sylvihno, i tifosi italiani e albanesi si sono resi protagonisti di una scenetta comica. Un momento goliardico: i supporter albanesi hanno spezzato, in maniera provocatoria, degli spaghetti, davanti ai tifosi italiani.

Un video diventato virale sui social in cui si vede un tifoso dell’Albania con in mano una manciata di spaghetti e dall’altro lato della strada un tifoso azzurro in ginocchio disperato per la mossa azzardata, e ironica, del supporter avversario. Una volta spezzati, poi, gli spaghetti vengono lanciati in aria tra la gioia degli albanesi ma un po’ meno quella degli azzurri.

Non è la prima volta che viene tirata in ballo la pasta, tipico luogo comune che gli altri Paesi associano alla Penisola. Nella precedente edizione di Euro 2020 (svoltasi nel 2021) e poi vinta dagli Azzurri, erano stati proprio i padroni di casa, gli inglesi, a fare ironia. Poi ripresa dall’ex difensore della Nazionale Leonardo Bonucci con il suo noto: “Ne dovete mangiare di pastasciutta“.