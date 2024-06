“Non è stata una rissa o una scazzottata, come ho letto stamattina sui giornali. Si chiama pestaggio, si chiama linciaggio, perché una rissa la fanno almeno in due. Qui c’è uno che porta il tricolore a un ministro e viene assalito da decine di persone, una delle quali gli tira un colpo professionale d’arti marziali allo sterno per fargli perdere il respiro e farlo cascare come un sacco, mentre gli altri lo scalciano per terra”. Così a Tagadà (La7) il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenta l’aggressione subita ieri dal deputato del M5s Leonardo Donno, aggiungendo: “È una cosa gravissima e se tutti la scambiano per rissa, sembra che tutti abbiano torto. E invece non è andata così: c’è una decina di persone che va addosso a uno solo che non ha fatto niente. Ha semplicemente portato il tricolore a Calderoli, che è come dare l’aglio a un vampiro – continua – Umberto Bossi disse che loro col tricolore ci si pulivano il culo. Calderoli viene da quella Lega lì. Quindi, quando ha visto il tricolore si è limitato a indietreggiare perché non lo voleva toccare per non contaminarsi. Ma il fatto che uno venga menato perché porta la bandiera nazionale dentro il Parlamento è una cosa semplicemente inaudita”.

“I picchiatori – prosegue il direttore del Fatto – hanno detto che Donno voleva rovinare il G7 alla Meloni. Siamo all’apoteosi del mondo alla rovescia. C’è poi quello con la giacca chiara, Igor Iezzi, che si scalmana per recuperare il terreno perduto e che tenta disperatamente di dare a Donno delle martellate da sopra, ma non ci arriva. Ma io non so, che lavoro fanno questi?“.

Travaglio infine definisce “azzeccato” il gesto di Donno: “Sembra incredibile, ma il tricolore è un elemento divisivo nella maggioranza. È nel simbolo dei “patrioti” Fratelli d’Italia e in Forza Italia. E invece il leghista Calderoli, quando vede il tricolore, si ritrae come se gli avessero vomitato davanti. Quella riforma dell’autonomia differenziata – conclude – è proprio un cuneo dentro questa contraddizione, quindi ha fatto molto bene Donno a segnalarlo con quel gesto, andando a toccare un nervo scopertissimo nella maggioranza“.