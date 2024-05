Indossava una mimetica e aveva in una mano un coltello e nell’altra una padella. Così un uomo, lunedì scorso, si è aggirato nel quartiere Prati di Roma. A segnalarlo al 112, molti residenti, spaventati che potesse accadere il peggio. L’uomo, secondo le prime informazioni, non ha proferito parola e non ha aggredito o minacciato nessuno. E i carabinieri, che si sono messi subito a cercarlo, lo hanno trovato intorno alle 17.50.

L’allarme era stato lanciato anche dal consigliere della Lista Civica Gualtieri, Roberto Sartini che in un post su X aveva scritto: “Attenzione, uomo di colore in mimetica dotato di coltello e padella si aggira in zona. Ho chiamato il comando verificando che la notizia sia vera. E a seguito di più segnalazioni da parte di cittadini della zona di Piazza degli Strozzi è in corso la ricerca dell’uomo da parte dei Carabinieri. Fate Attenzione”, conclude. Poi una volta risolta la situazione, Sartini ha aggiornato: “L’uomo è stato trovato“.