Non sono bastati i 45 morti causati dall’attacco aereo contro il campo profughi. Nella notte l’esercito israeliano è tornato a colpire a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Sono 16 le vittime secondo la Difesa civile palestinese e la Mezzaluna Rossa palestinese. Gli attacchi si sono concentrati nella zona di Tal al-Sultan, la stessa dove si trova il campo profughi colpito domenica. “È una zona – ha detto un testimone all’emittente panaraba – brulicante di tende e sfollati. All’improvviso un missile è caduto sull’edificio, costruito utilizzando alcuni blocchi di cemento e tubi metallici. Abbiamo visto gente per strada, sfollati e cittadini. Non c’erano combattenti o altro. Era considerata una zona sicura”. E la pressione di Tel Aviv sembra destinata ad aumentare: secondo il canale egiziano all news Al Qahera “numerosi” tank delle forze israeliane si trovano nel centro di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, precisamente “nel perimetro” della moschea Al-Awda, nel cuore della città.

I bombardamenti di questa notte hanno preso di mira anche l’ospedale indonesiano, provocando danni al piano superiore: il personale medico e i pazienti – oltre ad alcune famiglie che si sono rifugiate nella clinica sanitaria – sono intrappolati all’interno della struttura a causa degli intensi attacchi. Il portavoce militare ha reso noto che l’esercito sta continuando ad operare nei due punti principali di combattimento della Striscia: a Rafah e a Jabalya, nel nord dell’enclave palestinese. A Rafah i soldati sono stati in azione lungo il “Corridoio Filadelfia” in “azioni mirate” contro “obiettivi terroristici” con l’intento in ogni caso di “non colpire civili non coinvolti”. Il portavoce ha riferito di “combattimenti ravvicinati” nell’area con i miliziani di Hamas e di “localizzazione di imbocchi di tunnel, infrastrutture terroristiche e armi”. A Jabalya il portavoce ha riferito di scoperte di “tunnel, infrastrutture terroristiche, incluse postazioni di osservazione e un deposito di armi usato da Hamas”. Ma l’Idf sta “intensificando anche le operazioni” nella parte centrale di Gaza.

“Nelle ultime 3 settimane circa un milione di persone sono fuggite da Rafah”, ha fatto sapere su X l’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi. “Questo è avvenuto senza un posto sicuro dove andare e tra bombardamenti, mancanza di cibo e acqua, cumuli di rifiuti e condizioni di vita inadatte”, si legge nel post, “giorno dopo giorno, fornire assistenza e protezione diventa quasi impossibile”.

Uno dopo l’altro, intanto, i tasselli di quanto accaduto domenica vanno a sistemarsi nel puzzle. L’amministrazione Biden è stata informata da Israele sulla possibilità che una scheggia abbia dato fuoco ad un serbatoio di benzina a 100 metri di distanza da una tenda di sfollati provocando l’incendio in cui sono state uccise almeno 45 persone a Rafah. Lo ha riferito la tv americana Abc – ripresa da Haaretz – secondo cui la Casa Bianca sta valutando le cause del fatto ed è in attesa delle indagini israeliane.