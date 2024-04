Jannik Sinner, che ha battuto Holger Rune ai quarti di finale, sfida Stefanos Tsitsipas per un posto in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Segui la cronaca in diretta della semifinale:

I precedenti – Il campione azzurro e il greco si sono già sfidati otto volte. Tsitsipas è avanti cinque successi a tre. La loro ultima sfida risale alle Atp Finals: l’altoatesino si era imposto con un doppio 6-4 al PalaAplitour di Torino. L’ultimo successo del greco, invece, è quello degli ottavi degli Australia Open 2023 (6-4,6-4,3-6,3-6,6-3) dopo un match durato quattro ore.

Inizia il match – Tsitsipas vince il sorteggio e decide di rispondere. Jannik Sinner inizierà al servizio.

1-0 – L’azzurro, seppur con fatica, si aggiudica il primo game ai vantaggi. Tsistipas tiene bene il campo e ora va al servizio.

1-1 – Il greco prende le misure e si impone nel secondo game lasciando Sinner a 15.

1-2 – Doppio fallo dell’azzurro e Tsitsipas che si aggiudica il terzo game. Il match si fa più aggressivo e i due non si risparmiano colpi.

1-3 – Jannik Sinner soffre, Tsitsipas è più aggressivo e si impone con facilità al quarto game.

2-3 – Lasciando il greco a zero, l’azzurro accorcia, Tsitsipas sempre avanti di un break.

2-4 – Tsitsipas non perde il servizio e lasciando Sinner a 15 conquista un altro game. L’azzurro è in evidente difficoltà.

3-4 – Grandi scambi tra l’azzurro e il greco. Sinner accorcia le distanze, ma Tsitsipas è ancora avanti di un game.

3-5 – Troppi errori da parte di Sinner. Il greco fa anche un ace e non perde il servizio strappando un altro game.

4-5 – L’azzurro lascia partire prima un dritto potentissimo e poi chiude il game con un ottimo lavoro sotto rete. Sinner accorcia ma Tsitsipas ancora avanti.

4-6 – Tsitsipas micidiale in battuta non lascia scampo a Sinner. Seppur con fatica il greco si aggiudica il primo set in 44 minuti. L’azzurro è in difficoltà.

Tante imprecisioni per Jannik Sinner. Il greco gioca bene e meritatamente si impone nel primo set.

Inizia il secondo set – Sinner al servizio.

1-0 – Arriva anche il primo ace del match per Jannik Sinner. Tsitsipas si ferma a 15, l’azzurro si aggiudica il primo game.

2-0 – Con una schiacciata sotto rete, l’azzurro strappa il servizio al greco e si aggiudica il secondo game. Avanti Sinner 2 a 0 nel secondo set.

3-0 – Gli errori dell’azzurro si riducono e Sinner approfitta delle incertezze di Tsitsipas. Altoatesino avanti 3 game a 0.

3-1 – La palla di Sinner è lunga e il greco conquista il quarto game. Tsitsipas accorcia ma Sinner ancora avanti.

4-1 – Sinner mantiene il break di vantaggio. Prima un’ottima palla corta e poi un dritto potente per l’azzurro con cui chiude il quinto game. Tsitsipas in difficoltà.