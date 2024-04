“Ho chiesto a Emiliano di dare seguito a quello che ho detto venerdì scorso a Bari: tenere lontani trasformisti, transfughi dal centrodestra e persone sul cui rigore morale vi sia la minima ombra. Nel Pd che stiamo ricostruendo gli interessi sbagliati e le modalità opache devono trovare porte chiuse e sigillate. Mi aspetto che proceda dunque a un netto cambio di fase, che non può tradursi in una mera sostituzione di chi è uscito, ma solo in un concreto rinnovamento degli assetti di governo regionale che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse. Su questa linea confido che Emiliano operi in tempi brevi e con risultati tangibili”. Così la segretaria dem Elly Schlein striglia il suo governatore Michele Emiliano dopo le inchieste giudiziarie che nei giorni scorsi hanno portato alle dimissioni di Anita Maurodinoia, assessora ai Trasporti della giunta pugliese indagata per voto di scambio, e di Alfonso Pisicchio, commissario dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (Arti) e a sua volta fedelissimo del presidente, ai domiciliari per corruzione.

Articolo in aggiornamento