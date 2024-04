Jannik Sinner è ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 2 del mondo scende in campo oggi venerdì 12 aprile contro il danese Holger Rune, numero 7 nel ranking Atp. Il tennista azzurro ci arriva dopo aver sconfitto senza patemi prima il britannico Korda e poi il tedesco Struff, senza lasciare per strada nemmeno un set. Rune invece giovedì ha dovuto faticare non poco per superare prima l’indiano Nagal (il match era stato interrotto mercoledì per pioggia) e poi il bulgaro Dimitrov, superato dopo tre ore e mezza di battaglia grazie a due set vinti al tie-break.

L’obiettivo di Sinner

Sinner deve battere Rune per difendere i 360 punti conquistati un anno fa con la semifinale: una vittoria oggi gli consentirebbero di mantenere la posizione numero 2 nella classifica mondiale. Con l’inizio del torneo, Carlos Alcaraz lo ha virtualmente superato (qui la spiegazione), anche se lo spagnolo si è ritirato per un problema al braccio. Per Sinner in ogni caso è un test importante per capire a che livello è il suo tennis sulla terra rossa, in vista di Madrid, Internazionali di Roma e Roland Garros.

Sinner-Rune: i precedenti

Rune sarà certamente molto più stanco di Sinner dopo le fatiche di giovedì. Il 20enne danese, enorme talento ancora un po’ discontinuo, spesso riesce a trovare le sue migliori risorse proprio quando è spalle al muro. Se lo ricorda bene Sinner, che un anno fa proprio a Montecarlo perse in semifinale proprio contro Rune. L’altoatesino aveva dominato il primo set, ma poi la lotta ingaggiata da Rune contro il pubblico che era a favore dell’azzurro lo mandò in tilt. I precedenti totali dicono 2 a 1 a favore di Rune: Sinner perse per ritiro il loro primo faccia a faccia a ottobre 2022 in Bulgaria e poi perse a Montecarlo. Si è preso la prima rivincita alle ultime Atp Finals di Torino: vittoria per 2 a 1. Ora però vuole un’altra rivincita sullo stesso terreno.

Quando gioca Sinner e dove vederlo in tv

I quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo sono tutti in programma venerdì 12 aprile sul campo centrale del Principato: il Court Rainier III. Ad aprire il programma alle ore 11 ci sono Tsitsipas e Khachanov. Poi sarà la volta di Sinner-Rune: l’inizio del loro match è previsto non prima delle ore 13. La partita sarà disponibile in diretta per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now: il match di Sinner sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport Tennis, così come in mobilità su SkyGo. Dopo Jannik Sinner, toccherà a Novak Djokovic contro De Minaur. In serata l’ultimo quarto tra Ruud e Humbert.