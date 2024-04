La finale persa dall’Inghilterra a Euro2020 contro l’Italia finisce incastonata in un documentario. Netflix UK ha infatti annunciato il lancio di “The Final: Attack on Wembley”, disponibile sulla piattaforma dall’8 maggio, che ripercorrerà non solo le vicende sul campo ma soprattutto il clima di violenza e disordine creatosi in prossimità di un appuntamento, quello della finale, atteso dal 1966.

11 July, 2021. The Euros final was the biggest day in English football for over half a century — and ended in disaster, on and off the pitch.

The Final: Attack on Wembley, coming to Netflix, 8 May. pic.twitter.com/JaAegXnWvb

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) April 10, 2024