La proposta relativa a una proroga del Pnrr dopo il 2026 “io l’ho già portata in Consiglio, mi si dice di non insistere invece insisto, perché da quando è stato approvato il Pnrr è scoppiato la guerra in Europa. Forse qualcuno non se n’è accorto, io sì e moltissimi sì. E quindi io penso che questa sia ragionevole. Sarà sicuramente un argomento di dibattito nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Non vorrei che Bruxelles faccia come si fa a Roma che la proroga si fa il giorno prima”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Gentiloni fa il commissario, Lagarde fa la governatrice Bce, io il ministro dell’Economia. Posso esprimere il mio auspicio? Io lo esprimo, tra colleghi ministri dell’Economia ci diciamo questo e la commissione rimane ferma su questa posizione. Vediamo la prossima commissione, chissà – insiste – segnalo che c’è la volontà di moltissimi paesi di evitare di replicare in alcun modo il Next generation Eu“.