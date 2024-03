Resta altissima la tensione a livello internazionale dopo l’attentato al Crocus City Hall di Mosca. L’agenzia russa Ria ha fatto sapere che, secondo il ministero della Difesa, “un caccia russo MiG-31 ha impedito a due bombardieri B-1B dell’aeronautica americana di violare lo spazio aereo”. Una notizia che arriva nella stessa giornata in cui la Polonia accusa Mosca di violare i suoi cieli. Mentre tensione si registra pure in Armenia. Ma andiamo con ordine.

L’attacco della Gran Bretagna – Nonostante la doppia rivendicazione dell’Isis, la Russia e Vladimir Putin insistono nell’accusare l’Ucraina. Il timore è che sia l’inizio di un’ulteriore escalation: gli Stati occidentali hanno condannato l’attacco in terra russa, ma ora chiedono prudenza. Più dure le parole del ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt che, intervistato da Sky News, ha accusato Mosca di stare creando una “cortina fumogena di propaganda” per intensificare le operazioni in Ucraina. E ha aggiunto che ora il Regno Unito è “in guardia“.

Il nuovo video Isis – Poco dopo, lo Stato Islamico ha pubblicato nuovi video dell’attacco: nelle immagini, diffuse dall’agenzia di stampa Amaq, si vedono gli uomini armati che si filmano mentre danno la caccia agli spettatori attraverso l’atrio della sala concerti, gli sparano a bruciapelo, tagliano la gola a una persona già a terra, uccidono decine di persone. Ad un certo punto, uno degli uomini armati dice a un altro di “ucciderli e non avere pietà“. Quattro di loro, fermati nelle scorse ore, hanno un passaporto del Tagikistan. Proprio oggi Putin ha ricevuto la chiamata del presidente tagiko Emomali Rahmon per intensificare le azioni “contro il terrorismo”.

Lo spazio aereo della Polonia – Intanto, nella notte e a poco più di 24 ore dall’attentato a Mosca, la Russia ha attaccato l’Ucraina con 14 bombardieri strategici Tu-95MS: sono partiti dalla base di Olenya, nella penisola di Kola, e sono stati lanciati in direzione della regione di Leopoli. Un’offensiva che ha provocato anche la Polonia perché, stando alle denunce di Varsavia, uno dei missili del Cremlino ha violato lo spazio aereo polacco. Il ministero degli Esteri polacco ha annunciato su X che “chiederà chiarimenti alla Russia. Soprattutto, chiediamo alla Federazione russa di fermare gli attacchi aerei terroristici contro gli abitanti ed i territori dell’Ucraina”. L’oggetto, secondo quanto reso noto dalle forze armate “è entrato nello spazio polacco vicino alla città di Oserdow ed è rimasto lì per 39 secondi”. E hanno aggiunto: “Per l’intera durata del volo, è stato seguito dai sistemi radar militari”.

Evacuato centro commerciale a San Pietroburgo – L’allerta resta alta anche in Russia. Nelle scorse ore un centro commerciale a San Pietroburgo è stato evacuato dopo che un uomo ha telefonato alla polizia dicendo di aver messo una bomba nei locali. L’uomo è stato fermato dagli agenti, secondo quanto riferisce la testata locale Fontanka e il centro commerciale, il London Mall, è in questo momento ispezionato dalla polizia.

La preoccupazione di una nuova escalation – Mentre gli Usa ribadiscono che le responsabilità dell’attacco nella capitale russa sono da imputare solo e soltanto all’Isis, dal fronte russo si insiste per accusare l’Ucraina di un coinvolgimento. Ieri è stato lo stesso Vladimir Putin a prendere di mira direttamente Kiev durante il suo intervento in diretta tv: “Era stata creata una finestra per far fuggire i terroristi da lì”, ha dichiarato. A condannare quanto avvenuto a Mosca è stato oggi anche il Papa: “Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l’altra sera”, ha detto durante l’Angelus. Ma ha anche chiesto di non dimenticare la martoriata Ucraina “dove moltissima gente si trova senza elettricità a causa degli intensi attacchi contro le infrastrutture”, ha osservato prima dell’Angelus il Pontefice esprimendo la sua preoccupazione sul “rischio di una catastrofe umanitaria di ancora più ampia dimensione”.

La preoccupazione mondiale ora è che l’escalation sia appena iniziata. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha chiesto prudenza: “Bisogna essere sempre calmi prudenti” e lavorare per “evitare una escalation”. E ha aggiunto: “Dobbiamo invitare la Russia a non strumentalizzare l’attentato”, ha chiesto il ministro. Intervistato da Repubblica Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky, ha negato qualsiasi responsabilità nell’attentato a Mosca: “Lo dico e lo ripeto, l’Ucraina non ha niente a che fare con l’attacco. Putin sta seguendo una precisa strategia. Prima di tutto vuole distogliere l’attenzione dalle recenti azioni massicce contro il nostro Paese. Il 22 marzo ha fatto lanciare missili sulla centrale idroelettrica Dniprohes a Zaporizhzhia. Una diga. L’ennesimo atto criminale davanti agli occhi del mondo. E poi, è chiaro che insistere sulla cosiddetta ‘pista ucraina’ gli serve per spiegare ai suoi cittadini perché d’ora in avanti parlerà esplicitamente di guerra e non più di operazione militare speciale”.

Lutto nazionale in Russia dopo l’attentanto – Oggi in tutta la Russia è giornata di lutto nazionale, come proclamato dal presidente Vladimir Putin per onorare i morti e i feriti dell’attacco terroristico. Il bilancio aggiornato della strage è di 180 morti e 152 feriti. Bandiere a mezz’asta, molti eventi cancellati mentre le tv hanno aggiornato i propri palinsesti. A Mosca e in altre città, i cartelloni elettronici mostravano l’immagine di un’unica candela accesa e la parola “Skorbim” che vuol dire “piangiamo”. Ieri è stato anche allestito un memoriale improvvisato fuori dalla sala da concerto presa d’assalto dove i moscoviti hanno acceso candele e deposto fiori. Bandiere a mezz’asta sono esposte anche nelle ambasciate del Regno Unito e degli Usa a Mosca.

Gli attacchi in Ucraina – Gli attacchi russi condotti la notte scorsa in Ucraina hanno causato incendi e interruzioni nelle forniture di corrente elettrica. Il governatore militare della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha affermato che la caduta di detriti ha danneggiato la rete nella città industriale di Kryvyi Rih: sei ospedali, più di 150 scuole e 3mila abitazioni con 76mila residenti sono rimaste temporaneamente senza corrente e riscaldamento. Secondo le autorità, nella regione occidentale di Leopoli è stata colpita anche un’infrastruttura critica non meglio specificata. “E’ scoppiato un incendio. I vigili del fuoco sono al lavoro”, ha scritto su Telegram il governatore regionale Maksym Kosyzkyi. Poche ore dopo, durante un nuovo allarme aereo nazionale, due missili ipersonici russi Kinschal hanno colpito lo stesso obiettivo. L’aeronautica ucraina ha precisato che gli attacchi notturni della Russia sono stati lanciati da 14 bombardieri strategici sulla regione del Volga. Inoltre, dalla Crimea sono stati lanciati 28 droni.