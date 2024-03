Dopo sei anni, ci sono due nuovi arresti per la morte di Marielle Franco, esponente del Partito Socialismo e Libertà, attivista dei diritti umani, simbolo di lotta e astro nascente della politica brasiliana. Fu assassinata mentre era in macchina con il suo autista Anderson Gomes – che perse la vita insieme a lei – con 13 colpi di arma da fuoco la notte del 14 marzo 2018 nel centro di Rio de Janeiro. Per l’uccisione della consigliera comunale domenica 24 marzo sono stati arrestati Chiquinho e Domingos Brazão, due fratelli sospettati di essere i mandanti della sparatoria. Oltre a Chiquinho e Domingos, secondo quanto riportato da GloboNews, è finito in manette anche Rivaldo Barbosa, ex capo della Polizia civile di Rio.

Per la sua morte erano state aperte due inchieste: la prima sui mandanti, la seconda sugli esecutori materiali. Gli inquirenti stanno ancora cercando di definire la motivazione del delitto, che sarebbe comunque legata all’espansione territoriale delle ‘milizie’ (gruppi paramilitari formati da ex agenti di polizia corrotti) nella metropoli carioca. La ‘colpa’ di Franco sarebbe stata l’essersi messa di traverso rispetto a una speculazione criminale immobiliare basata sull’illecita lottizzazione dei terreni: un volume di milioni di dollari di cui avrebbero beneficiato in tanti nelle zone grigie della città.

Domingos è attuale consigliere della Corte dei conti dello Stato di Rio, mentre Chiquinho è deputato di Uniao Brasil, il principale partito brasiliano di centrodestra. Oltre agli arresti, sono stati emessi anche 12 mandati di perquisizione e sequestro presso la sede della polizia civile e della Corte dei conti di Rio. L’operazione è scattata dopo che la Corte suprema la scorsa settimana ha approvato il patteggiamento di Ronnie Lessa, un ex poliziotto militare in carcere dal 2019 con l’accusa di essere uno degli autori materiali del crimine. Nella sua delazione, Lessa ha fatto i nomi dei fratelli Brazão, membri di una potente famiglia di politici considerata vicina alle milizie della Zona Ovest di Rio. Da consigliera comunale per il Partito socialismo e libertà Franco aveva spesso denunciato le attività illecite di questi gruppi criminali.

Nata in una favela di Rio, all’anagrafe Marielle Francisco da Silva, politica e attivista di 38 anni, aveva ripetutamente denunciato e lottato contro la violenza della polizia e della parapolizia nelle favelas. La notte in cui è stata assassinata stava tornando a casa dopo aver partecipato ad una riunione nel centro di Rio de Janeiro. All’epoca della sua morte la città era sotto il controllo militare del generale Walter Braga Neto, su ordine dell’allora presidente, Michel Temer. L’inchiesta della polizia civile e della procura di Rio è stata complessa sin dall’inizio: la polizia aveva cambiato il commissario responsabile delle indagini, indicato diversi mandanti e perso tempo con una falsa testimonianza.