Imbattuto da 17 partite, la striscia più lunga mai infilata da un tennista italiano, Jannik Sinner proverà ad allungarla ancora negli ottavi di Indian Wells, il ‘quinto slam’ come è ribattezzato il torneo Masters 1000 americano. Il numero 3 del mondo tenterà di rimanere in corsa affrontando Ben Shelton, il penultimo ad averlo battuto. I due si sono affrontati finora due volte in carriera (una vittoria a testa) e in entrambi i casi si è assistito a partite molto combattute.

Il 21enne, numero 16 del ranking Atp, ha vinto negli ottavi al Masters 1000 di Shanghai in rimonta (2-6 6-3 7-6). Se si esclude la sconfitta nella finale delle Atp Finals di Torino contro Novak Djokovic, quella è stata l’ultima sconfitta di Sinner. Pochi mesi prima, in un faccia a faccia di Vienna, l’altoatesino si era invece imposto in due set tiratissimi (76 7-5). Diventato professionista nel 2022, Shelton ha finora vinto un torneo in carriera ed è approdato agli ottavi di Indian Wells grazie ai successi su Jakub Mensik e Francisco Cerundolo.

Sinner è invece arrivato tra i migliori sedici del torneo dopo aver battuto Thanasi Kokkinakis e Jan-Lennard Struff, regolati entrambi in due set. Sia l’italiano che Shelton hanno ricevuto un bye al primo turno, entrando in corsa direttamente dai trentaduesimi di finale. Il match è in programma martedì, in orario ancora da definire, e verrà trasmesso in esclusiva da Sky. Sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma Now.