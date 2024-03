Si allarga sempre di più il vantaggio di Marco Marsilio sullo sfidante Luciano D’Amico alle elezioni in Abruzzo. Stando alla prima proiezione sui dati reali (ma con una copertura solo del 5 per cento), il presidente uscente del centrodestra è saldamente avanti: 54,5 contro 45,5 per cento. Il vantaggio è quello massimo rilevato del secondo exit poll dell’istituto Noto per Rete8, che parlava di una forchetta per il governatore tra il 50,5 e il 54,5% e per il candidato del campo larghissimo tra il 45,5 e il 49,5%. La forbice si è allargata rispetto al primo exit poll, quando sembrava profilarsi un testa a testa. Ancora più ampia la distanza per quanto riguarda le coalizioni: il centrodestra, sempre per il secondo exit poll, è dato al 51,5%-55,5% mentre il centrosinistra è al 44,5-48,5%. Alla diffusione del risultato è partito l’applauso al comitato del governatore nella città di Pescara. “E’ un vantaggio”, ha già commentato il senatore Fdi Guido Liris dalla sala stampa, “che sentivamo nell’aria e credo aumenti con il passare delle ore”. Su X ha già esultato anche la ministra del Turismo Daniela Santanché: “Evvai”, ha scritto.

L’affluenza delude chi sperava nella rimonta – Alle 23 si sono chiusi i seggi nei 305 comuni dove si è votato a partire dalle 7 ed è iniziato lo spoglio delle schede. L’affluenza si è fermata al 52,37% degli aventi diritto, in lievissimo calo rispetto alla precedente tornata del 2019. Alla fine non c’è stata quella corsa alle urne su cui avevano puntato i sostenitori di D’Amico per poter sovvertire i pronostici: nel corso della giornata infatti, i dati sono andati via via peggiorando: alle 12 l’affluenza era del 15,8%, in aumento rispetto alle regionali del 2019 ma solo del 2%. Alle 19 era del 43,93%, circa l’1% in più rispetto al 2019.

Il centrodestra e la paura dell’effetto Sardegna (che non c’è) – Dal 2010, in Italia, non succedeva che a sfidarsi per un seggio di governatore fossero solo due candidati e questo ha contribuito alla polarizzazione della competizione. Fino a poche settimane fa, nessuno si sarebbe aspettato un’attenzione nazionale così alta sulla competizione. A far accendere i riflettori sulla Regione, il cosiddetto “effetto Sardegna“: dopo la vittoria a sorpresa del centrosinistra sull’Isola, sono iniziate le pressioni perché si potesse ripetere l’exploit. Con una differenza sostanziale e che è destinata ad avere un peso: in Abruzzo non è previsto il voto disgiunto che, invece, in Sardegna, ha avuto un ruolo decisivo per la vittoria della candidata Alessandra Todde. Nonostante questo, negli ultimi giorni si è fatto sempre più forte il clima da rimonta impossibile per le opposizioni.

Così, alla fine, il voto ha assunto un peso ancora più determinante per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, dopo aver forzato sulla candidatura sarda di Paolo Truzzu, ha deciso di mettere la faccia su un altro candidato di bandiera: il fedelissimo Marsilio, primo presidente di Regione di FdI. Ecco che allora, le urne abruzzesi sono diventate un’ulteriore prova, dopo quello sarda, per soppesare gli equilibri interni tra i partiti al governo. Anche in vista delle elezioni Europee. Osservata speciale è anche la Lega che rischia il sorpasso di Forza Italia, e che in caso di crollo dei consensi vedrebbe acuirsi i malumori interni. Intanto oggi ha fatto discutere il caso del pullman azzurro che ha portato napoletani residenti in Abruzzo alle urne.

Il centrosinistra: il campo larghissimo che ha tentato il tutto per tutto – Il campo larghissimo a sostegno dell’ex rettore dell’UniTeramo, Luciano D’Amico, ha creduto fino all’ultimo il vento sardo potesse soffiare anche qui in Abruzzo. A sostegno dello sfidante si sono coalizzate tutte le forze d’opposizione: Pd, M5s, Verdi-Sinistra, ma anche Azione e Iv, con Più Europa e i socialisti. D’Amico ha scelto di chiudere accanto ad Alessandra Todde una campagna giocata sull’opposizione netta alla destra, nel tentativo di far coincidere, agli occhi degli elettori, il locale con il nazionale, la giunta Marsilio con il governo Meloni. A sostenere D’Amico anche Azione e Alleanza Verdi Sinistra in una prova generale di alleanza. Il centrosinistra ha fatto di tutto per rilanciare la sua “unità” dall’Abruzzo e mai come in questi giorni ha visto la possibilità di un riavvicinamento tra il Pd di Elly Schlein e il M5s di Giuseppe Conte. Che si impegnano nella costruzione dell’alternativa di governo e sperano nel voto di opinione degli abruzzesi. La prima sfida per i giallorossi era quella di riuscire a far alzare l’affluenza: alla fine però l’effetto valanga non c’è stato.